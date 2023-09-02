Araçtan hortumla yakıt hırsızlığı…

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02/09/2023

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Araçtan hortumla yakıt hırsızlığı…

Akçay - Güzelyurt anayolumda yol kenarında park halinde bulunan kamyonun yakıt deposundan hortum yardımıyla yakıt çalan C.Ü. (E-49) suçüstü tespit edilerek tutuklandı.

Polisin açıklamasına göre, sözkonusu şahıs devriye halinde bulunan polis ekibi tarafından bu sabah saat 2.45’te yakalandı.

Öte yandan Girne'de faaliyet gösteren bir kozmetik-giyim mağazasına, müşteri olarak giden ve 12 bin 968 TL’lik kozmetik ürünlerini çalan V.M.(K-25) tutuklandı. Olayın 17 Ağustos’ta meydana geldiği belirlendi.

Her iki olayla ilgili soruşturma sürüyor.

02/09/2023 12:27
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TAGS: haber, kıbrıs
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