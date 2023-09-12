Aradığımız milli takıma ulaşılamıyor!

UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu 5. maçında 8 Eylül Cuma günü konuk ettiği Ermenistan ile 1-1 berabere kalan A Milli Futbol Takımımız, Japonya ile oynadığı hazırlık karşılaşmasında da iyi sinyaller vermedi. Ay-yıldızlılar, Belçika'da oynanan hazırlık maçında rakibine 4-2 mağlup oldu.

Cegeka Arena'da oynanan mücadelede Japonya'ya galibiyeti getiren goller 15. dakikada Atsuki Ito, 28 ve 36. dakikalarda Keito Nakamura ve 78. dakikada penaltıdan Junya Ito kaydetti.

A Milli Futbol Takımımızın golleri ise 44. dakikada Ozan Kabak ve 61. dakikada Bertuğ Yıldırım'dan geldi.

Japonya, Almanya ile oynadığı hazırlık maçında da sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrılmıştı.

UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu 5. maçında konuk ettiği Ermenistan ile 1-1 berabere kalan A Milli Takımımız, puanını 10'a çıkarmıştı.