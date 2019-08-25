Aradığınız Doktor Önlüğü Modelleri

Her mesleğin kendisine özel üniformaları bulunmaktadır. Bu formalar kişinin mesleğini yansıttığı gibi kişinin mesleğindeki yetkinliğini de sembolize eder. Doktor önlüğü ise doktorların görev başında mutlaka giydiği önlüklerdir. Duruma göre birbirinden farklı olabilen doktor önlüğü modelleri kaliteli bir şekilde sizlere sunulmaktadır. Uzun yıllar rahat bir şekilde sorunsuzca giyilebilecek şekilde tasarlanan modeller ile rahat etmeniz mümkündür.

Yeşil, mavi ya da beyaz modellerden dilediğinizi tercih edebilirsiniz. Kuruluşunuz hangi rengi kullanıyor ya da pozisyonunuz hangi rengi gerektiriyor ise sizler için önlüklerimizi sunuyoruz. Birbirinden farklı modeller en uygun fiyat seçenekleri ile sizlere sunulmaktadır. Siz de çalıştığınız sağlık kurumunda şık ve alımlı gözükmek istiyorsanız doktor önlüğü modelleri sizler için en uygun şekilde sunulmaktadır.

En Uygun Doktor Önlüğü Modelleri

Ameliyathanede giyilebilecek formaların renklerine bakmak ve dilediğinizi tercih etmek için ameliyathane forması renkleri kataloğumuza göz gezdirebilirsiniz. Böylelikle sizler için en uygun formayı rahat bir şekilde seçebilirsiniz. Her bedene uygun formalar bulunmaktadır. Bedeniniz hangisi ise ona göre seçim yapabilir, üzerinizde deneyebilir ve size en yakışanı seçebilirsiniz.

Uzun kol doktor önlüğü ya da kısa kol doktor önlüğü seçebilirsiniz. Ayrıca ara boy, hakim yaka gibi seçenekler de sunulmaktadır. Mevsime göre kısa ya da uzun kol doktor önlüklerinden dilediğinizi tercih edebilirsiniz. Mağazamızda her renk ve çeşitte önlük bulunduğundan herhangi bir şekilde aradığınızı bulamama gibi bir durum söz konusu olmayacaktır.

Kaliteden Taviz Vermeyenler İçin Terlik Seçenekleri

Sağlık sektöründe ve hijyenin ön planda olduğu pek çok alanda kullanılan sabo terlik modelleri kullanıcısına büyük rahatlık sunmaktadır. Bu terlik modelleri diğer terliklere göre kalite olarak oldukça iyi olmasının yanında fiyat olarak da çok uygun seçeneklerle sunulmaktadır. Sabo terlik fiyatları incelendiğinde bu terliklerin kullanım alanlarına ve cinsiyete göre farklı tasarımlarının bulunduğu ve bu tasarımların uygun fiyata satışa sunulduğu görülmektedir.

Terlikler özellikle iş yaşamında kullanıldığında rahatlığının ön plana çıkması beklenmektedir. Sabo terliklerde bu rahatlık ayak yapısına uygun terlik modelleri ile sağlanmaktadır. Sabo terlik fiyatları ortopedik terlik olması ve uzun süreli kullanıma uygun olarak tasarlanması gibi pek çok artıya rağmen oldukça uygundur ve kullanıcıları tarafından ilk sıralarda tercih edilmektedir.

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