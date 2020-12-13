Aralık geldi yerel vaka arttı…

Bahadır AYNA-Haber Kıbrıs

Ülkemizde Aralık ayına girilmesi ile birlikte yerel vaka sayısında artış meydana geldi. KKTC’de 1 Aralık-12 Aralık tarihleri arasında 36’sı yerel olmak üzere toplam 149 Covid-19 vakası tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı günlük vaka bildirilerinden derlediğimiz bilgilere göre 2 haftalık süre içerisinde toplam 19 bin 98 test yapıldı.

1 Aralık tarihi 21 vaka ile 2 haftalık süreçte en çok vaka kaydedilen gün olarak kayda geçerken 3 Aralık tarihinde 2 hasta yoğun bakıma alındı.

Yoğun bakıma alınan hastalardan biri 5 gün sonra hayatını kaybederken aynı gün diğer yoğun bakım hastanı normal servise geçirildi. 12 günlük süreçte 90 vaka ise iyileşerek taburcu edilirken 10 Aralık tarihinde ise 1 hasta yoğun bakıma alındı.

Toplam vaka sayısı 1257…

KKTC’de ilk vakanın görüldüğü 10 Mart 2020 tarihinden bugüne toplam 1257 vaka kayda geçerken toplam vefat sayısı 6.

Ülkemizde pandemi sürecinde toplam 284 bin 102 test yapılırken toplamda bin 113 kişi korona virüsü yeni.

Şuanda KKTC’de tedavisi devam eden vaka sayısı ise 138. 1 kişi ise yoğun bakımda tedavi görüyor.

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13/12/2020 13:41