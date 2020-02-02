Arananlar listesindeki fotoğrafını beğenmedi

Avustralya Sidney’de hırsızlıktan aranan kadın polisin Facebook’ta yayınladığı fotoğrafını beğenmedi. Genç kadın daha sonra kendi sosyal medya hesabından “Yanlış açıdan çekilmiş” deyip beğendiği bir fotoğrafını paylaştı.

Avustralya Sidney’de polis, hırsızlık suçlarından aranan Tiffany-Anne Brislane’in (23) fotoğrafını Facebook sayfasında paylaştı. Fotoğrafını beğenmeyen Brislane, altındaki yorumlara çok sinirlenip “Her gün böyle çöp gibi görünmüyorum” yazdı. “Yanlış açıdan çekilmiş bir kare olduğunu kabul edelim” diyen Brislane’e polis, “Biz seni bulmadan emniyete gelsen iyi olur” yanıtı verdi. Bu davete sessiz kalan Brislane, sayfasında filtreli bir fotoğrafını “İşte gerçek halim” notuyla paylaştı.

Genç kadının paylaştığı fotoğrafa birçok kişi ağır yorumlarda bulundu. Ancak bir kullanıcı, 'O da birinin kardeşi veya kızı. Bir kalbiniz olsun lütfen' diyerek Tifanny'e yapılan yorumlara isyan etti.

02/02/2020 15:35