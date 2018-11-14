Arap Ali Ağıdı 15 Kasım’da İskele’de sahne alacak
Mağusa Limanı Türküsü’ne konu olan Arap Ali Ağıdı, KKTC’nin kuruluş yıldönümü olan 15 Kasım Perşembe günü saat 10.00’da, İskele’de, İskele Ecevit Meydanı’ndaki tören alanında sahnelenecek
14/11/2018
İskele Belediye Tiyatrosu Yönetmeni Sami Yakar’ın yönetmenliğinde İskele Belediye Tiyatrosu’nun başarılı oyuncularından Mehmet Burkay Mehmet Uzun’un anlatımıyla sahnelenecek oyunda Arap Ali’yi canlandıracak isim Burak Fırat . İskele Belediye personellerinden Bilal Dericioglu(Meyhaneci) ile Ebru Kırmızı’nın (İngiliz Koloni Askeri) da yer aldığı oyunda Mahmut Sadun(İngiliz Koloni Asker şoförü) Yalçın Arıcı, Arda Ardai (İngiliz Koloni Askeri), Irem Yılmaz’ın ( Arap Alinin eşi ) yanı sıra çocuk oyuncular Özer Ozer Plaka ve Hürkan Kırmızı da aynı sahneyi paylaşıyor.