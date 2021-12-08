Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilk yerli operası ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Koordinasyon Merkezi'nin (KKTCDOB) ilk temsili “Arap Ali Destanı” operası İzmir’de sahnelendi.

Devlet Opera ve Balesi Koordinasyon Merkezi’nden verilen bilgiye göre, operanın Türkiye prömiyeri, 100 kişinin üzerinde bir ekip ile Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Koordinasyon Merkezi, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ortak prodüksiyonu ile dün İzmir Bornova Kültür Sanat Merkezi Necdet Aydın Sahnesi’nde gerçekleştirildi.

Eser İzmir sanatseverlerinin büyük beğenisini topladı. Temsil sonunda sanatçılar dakikalarca ayakta alkışlandı.

Arap Ali Destanı operası İzmir temsilinin ardından 10 Aralık tarihinde İstanbul Kadıköy Süreyya Sahnesi’nde saat 20.00’de ve 13 Aralık tarihinde Ankara'da Opera Sahnesi’nde yine aynı saatte seyirci karşısında olacak.

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08/12/2021 15:13