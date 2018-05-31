HABER KIBRIS

Arap prenses kapak kızı oldu!

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31/05/2018

Arap prenses kapak kızı oldu!
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Suudi Arabistan prensesi Hayfa Bint Abdullah el Saud, ünlü moda dergisi Vogue'un kapak modeli oldu.

Suudi Arabistan prensesi Hayfa Bint Abdullah el Saud, Vogue dergisinin Arapça versiyonunda kapak kızı oldu.

Ölen Suudi Kral Abdullah'ın kızı olan Hayfa, kırmızı Cabriolet arabanın direksiyonunda poz veriyor. Suudi Arabistan'da geçen yıl kadınlara yönelik araba kullanma yasağı kalkmıştı.

 

Arap prenses kapak kızı oldu

 

Prenses Hayfa, dergideki diğer resimlerde Arap ve Avrupa kıyafetler içinde poz veriyor. Dergide, Suudi kadınların 1990'lı yıllardan itibaren araba kullanma hakkı için mücadele ettiği belirtiliyor.

 

Arap prenses kapak kızı oldu


Dergi kapağının bu versiyonunda "Araba kullanmanın gücü" ifadeleri yer aldı.

 

 

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TAGS: Suudi Arabistan, Hayfa Bint Abdullah el Saud
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