Arapköy’de bir evde yangın çıktı

Arapköy’de Abdulgani Mirdat’a ait evde yangın çıktı. Yangın sonucu evin mutfak kısmı zarar görürdü.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgie göre bugün saat 14:30 sıralarında, Arapköy’de Laleli Sokak üzerinde bulunan Abdulgani Mirdat’a ait ikametgahın mutfak kısmında, adı edilenin yanmakta olan piknik tüpüne yanlışlıkla çarpıp piknik tüpünün çekyat üzerine devrilmesi sonucu bir yangın meydana geldi.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüdü.

Yangın sonucu mutfak içerisinde bulunan çekyat, çamaşır makinesi, derin dondurucu, mutfak dolapları, iki adet televizyon, bir adet yatak, masa ve sandalyeler yanarak hasar meydana gelirken, diğer odalar ise çıkan isten dolayı zarar gördü.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.