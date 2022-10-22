Arapköy’de Yangın!

Arapköy’de saat 03:45 sıralarında, bulunan bir üniversiteye ait sosyal tesislerin bir odasında, muhtemelen komidin üzerindeki yanan vaziyetteki mumun devrilerek yere düşmesi sonucu bir yangın meydana geldi. Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, oda içerisinde bulunan muhtelif ev eşyaları, beyaz eşyalar, kıyafetler, balkon kapısı ve tüm elektrik tesisatı yanarak zarar görmüş, odanın tüm duvarları ise çıkan duman islendi. Ayrıca, çıkan yangının 3 ayrı odaya sirayet etmesi sonucu bir odanın camı kırılmış, diğer bir odanın ise kapısı ve klima iç ünitesi yanarak zarar görmüş ve çıkan dumandan tüm odaların duvarları islendi. Soruşturma devam ediyor.

Bu habere tepkiniz:



22/10/2022 11:57