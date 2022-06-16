Arar: Sorun hükümetin bizi eşit şartlarda rekabetten yoksun bırakmasıdır

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Beyaz Eşya ve Küçük Ev Aletleri Sektör Başkanı Zeynel Abidin Arar, BRT’de yayımlanan “Ticari Açıdan” programına katılarak sektörün sorunlarını anlattı.

KTTO’dan yapılan yazılı açıklamaya göre, “Türkiye’deki satış sitelerinden aynı ürünlerin daha uygun fiyata alınması size ne kadar etkiliyor?” sorusu üzerine Arar, bu ürünlerin getirilmesi sırasında ortaya çıkan maliyetlere işaret etti. “Belirli kotalardan dolayı stok maliyeti var, tedarik sorunlarından dolayı belirli bir miktarda stok tutmak gerekiyor, sürekli navlun artışları fiyatı çok yükseltiyor, bunlara ek olarak sadece ürünleri alıp satamıyoruz” dedi. Arar şöyle devam etti:

“Bunların 3 yıl garanti kapsamında servis, 10 yıl da yedek parça stoku bulundurma garantisi veriyoruz. Ciddi anlamda teknik personel bulunduruyoruz, istihdam sağlıyoruz. Ayrıca işletme giderlerimiz var. Üstelik biz satış sonrası gelir vergisi de veriyoruz. Sitelerden yapılan alımlarda bu maliyetlerin hiçbirisi yok. Burada hükümetin de gelir kaybı oluşuyor. Tüketiciye ilk başta avantajlı gibi görünse de sorunla karşılaştıklarında çözüm alamıyorlar yine bizim kapımızı çalıyorlar. Burada suçlu tabi ki tüketici değil. Tüketicin haklı olarak en ucuz yolla ürüne ulaşmak ister. Burada sorun hükümetin bizi eşit şartlarda rekabetten yoksun bırakmasıdır”

Navlun artışları ile ilgili soru üzerine ise Arar şunları söyledi:

“Tedarik zincirindeki sıkıntılar navlunların 5-6 kat yükselmesine sebep oldu. İthal edilen ürünler gümrüklenirken navlun bedelleri de ürünün fiyatının üstüne eklenip gümrük hesaplandığı için maliyetler de suni olarak yükselmiş oluyor. Buna ek olarak her seferinde aynı ürün ithal edildiği halde ürün için sürekli ön izin alınması da hem maliyet hem zaman kaybı yaşattırıyor. Gereksiz yere maliyetleri kendi kendimize arttırmış oluyoruz. Bu konuda belirli bir süre gümrükleme yapılırken navlunları eklemeden vergi alınsa, aynı ürün için EMO’dan bir defa ön izin alınsa maliyetler düşecek ve tüketici de bu zor zamanda ürünleri daha ucuza alabilecek”

TC-KKTC arasında imzalanan Mali Protokoldeki KKTC’de Doğrudan Yatırım ile ilgili madde hakkındaki soru üzerine ise, dışardan gelecek yatırımların desteklenmesi gerektiğini ancak mevcut sektörler dışında yapılacak yatırımların desteklenmesinin doğru olacağını kaydeden Arar, sektörün sorunlarının ve çözüm önerilerinin ortada olduğunu ifade etti. "Hükümet ile bir türlü ilerleme kaydedemediklerini" de söyledi.

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16/06/2022 18:14