Aras Bulut İynemli: Sözleşmeden değil edebimden sustum

ARAS Bulut İynemli, başrolünde yer aldığı ‘Atatürk’ dizisini yayınlamama kararı alan Disney Plus platformuna neden tepki göstermediğini açıkladı.

Candaş Tolga Işık’ın programına konuk olan oyuncu, susmasıyla ilgili eleştirilere ilk kez yanıt verdi. İynemli, “Yayınlanmama ihtimali olduğunu ilk duyduğunuzda ne hissettiniz?” sorusu üzerine şöyle konuştu:

“Hayal kırıklığı, öfke. Bu toprağın insanlarının yaşadığı öfkenin on katını hissettim. Ama ben bu işin öznesi olduğum için ona göre davranmam gerekiyordu. Kızgınım ve kırgınım. Sen son 3 ay kala ‘Ben yokum’ diyorsun, kırılmaz mıyım, kızmaz mıyım? Bir de söz konusu Atatürk. Herkes tepkisini başka türlü dile getirir, ben işin içindeki kişi olarak tepkimi bu şekilde dile getirdim. ‘Korkaklığından sustu’, ‘Sözleşmesi vardı sustu’ dediler. Edebimizden, adabımızdan da susuyoruz, anamızdan babamızdan böyle öğrendik biz.”



Aras Bulut İynemli’nin Atatürk’ü canlandırdığı proje, Disney Plus’ın skandal kararının ardından sinema salonlarında film

olarak gösterildi.