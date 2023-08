Aras Bulut İynemli'den “Atatürk” dizisi hakkında açıklama

Geçen yıl Türkiye’de yayın hayatına başlayan Disney Plus platformu, 2023 yılı içerisinde Aras Bulut İynemli’nin başrolünde yer aldığı “Atatürk” dizisini yayınlayacağını açıklamıştı. Geçen haftalarda sürpriz bir şekilde yerli içerikleri kaldıran platform, “Atatürk” dizisine de yer vermeme kararı aldı.

Dizinin başrol oyuncusu Aras Bulut İynemli, Disney Plus'un kararıyla ilgili ilk kez konuştu.

"DÜNYADA İZLENMESİ İÇİN ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM"

Gazete Magazin'e konuşan İynemli "Benim oynayan ve bu sorumluluğu alan kişi olarak Atatürk’e ve projeye sahip çıkmak en önemli görevim. Yapım şirketi, platform böyle bir karar aldı bu konuda. Atatürk'ün zaten dünyanın en büyük liderlerinden biri olduğunu anlatmaya gerek yok. Hatta bence en büyüğü. Dünyada izlenmesi için elimden geleni yapacağım" şeklinde konuştu.

NEDEN KALDIRILDI?

“Atatürk” dizisinin iptal kararının Ermeni lobisinin baskılarıyla alındığı öne sürüldü. ABD’deki Ermeni diyasporası Amerika Ulusal Ermeni Komitesi (ANCA) önceki gün destekçilerine Atatürk’ü yücelttiğini iddia ettikleri diziye karşı yürüttükleri kampanya için teşekkür ederek dizinin iptal edildiğini açıkladı. Çekilen bölümlerin, 3 Kasım’dan itibaren sadece Türkiye’deki sinemalarda gösterilecek uzun metrajlı bir filme dönüştürüleceği de iddia edildi.



RTÜK Başkanı Şahin, kuruluşun savunmasının alınmasına ve inceleme başlatılmasına karar verildiğini açıkladı.

TEPKİ YAĞDI



Dışişleri Bakanlığı da Disney Plus’ın Atatürk belgeseli kararına ilişkin devreye girdi. Bakanlık, Washington Büyükelçiliği üzerinden harekete geçti. Büyükelçi, hem Disney Channel’ın yöneticileriyle görüşme yapıp hem de aynı zamanda mektup yazarak, ‘Ermeni lobisinin girişimlerine cevap verilmemesi’ gerektiğini anlattı. Bakanlık, Ermeni lobisinin girişiminin göz önünde bulundurulmadan, kendi mecrasında işin yürütülmesini istedi. Disney Channel’dan da bu konuda resmi yanıt istedi.



Tartışmaların ardından The Walt Disney Company Türkiye Genel Müdürü Cenk Soner "Atatürk" dizisinin iki film olarak tüm dünya yerine sadece Türkiye’de bir televizyon kanalında ve sinemalarda yayınlanacağını duyurdu. Soner açıklamasında “Televizyona özel ilk film 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda bir televizyon kanalında yayınlanacak. İkinci film ise 22 Aralık’tan itibaren sinemalarda olacak. Her iki film 2024 yazında bir televizyon kanalının ekranlarında yer almaya başlayacak” diye konuştu.



Disney Plus'a sosyal medyadan da tepki yağdı. Binlerce kişi, "Disney iptal et" etiketiyle tepkilerini paylaştı.

ÜYE KAYBETTİ

"Atatürk" dizisinin yayınlanmama kararının ardından tartışma konusu olan uluslararası dijital film ve dizi platformu Disney Plus'ın global pazarda son 3 ayda 11,7 milyon üye kaybettiği açıklandı.

Bu yılın üçüncü çeyrek finans raporunu açıklayan Disney, küresel kullanıcı sayısının 1 Temmuz itibarıyla yüzde 7,4 gerilediğini belirtti.

12/08/2023 10:08