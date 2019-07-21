Arasta 10 gündür karanlığa gömüldü

Lefkoşa’da turistlerin en uğrak noktası olan Arasta bölgesinde gece yaşanan elektrik problemi hem vatandaşları hem de esnafı isyan noktasına getirdi.

Elektrik sisteminde meydana gelen arıza nedeniyle sürekli bir şekilde kesilen aydınlatma lambaları Arasta’nın karanlığa gömülmesine neden oldu.

Bölge esnafı Elektrik Kurumu’nu elektrik kesintisi için aradığında müdahale için gelen ekiplerin şalteri açtıktan sonra elektriklerin geldiğini ancak kısa bir süre sonra yeninden aydınlatma lambalarına elektriklerin kesildiğini ifade ediyor.

Ekiplerin elektrik kesintisinin kaynağına inmediğini ve kısa süreli müdahale ettiğini kaydeden bölge esnafı, bu durumdan sıkıldıklarını belirtti. Elektrik Kurumu’nun soruna köklü çözüm bulmasını isterken turistlerin karanlığa gömülen sokakları görmesiyle geri döndüklerini belirtti.