Arasta’da lağım taştı, turistler geri döndü

Lefkoşa’nın önemli turistik bölgelerinden olan Surlariçi Arasta bölgesinde bugün sabah lağım suları taştı.

Arasta esnafı lağım sularının sokaklara taşması nedeniyle zor anlar yaşadı. Arasta ve çevresini kötü kokular sararken, esnaf bile bölgede durmakta zorlandı.

Lefkoşa’nın önemli turistik bölgelerinden olan ve Lokmacı Kapısı’nın hemen yanında bulunan bölgede kötü kokular ve lağım taşması turistlerin de bölgeye gitmekten vazgeçmesine neden oldu. Ziyaret için Lokmacı Kapısı’ndan KKTC’ye gelen turistler yaşanan sıkıntı nedeniyle Güney Kıbrıs’a geri döndü.