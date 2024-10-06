Arasta’da tek yola girdi, uyaran vekillere saldırdı

Haber Kıbrıs-Özel

Birçok darp olayında adı anılan ve bir türlü uslanmayan Mehmet Alkış, dün sabah da kendisini uyaran milletvekillerine saldırdı.

Arasta’ya araç girmemesi gereken yola aracı ile giren ve esnafa ait teşhir ürünlerini devrilen Alkış, kendisin uyardığı gerekçesi ile CTP Milletvekilleri Devrim Barçın ve Ürün Solyalı’nın üzerine yürüdü.

Milletvekillerine küfür eden ve “Size ne, nedir sizden çektiğim, hadi erkekseniz gelin…” gibi laflar eden Alkış, araya girenler tarafından durduruldu.

Arasta’ya aracı ile dalan, kontrolsüz sürüş yapan, esnafa maddi zarar veren ve darp girişiminde bulunan Alkış, polis tarafından tutuklandı.

Yıllardır ülkede birçok suça karışan Alkış, çok sayıda insanı çeşitli zamanlarda darp etmekten çekinmiyor.

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