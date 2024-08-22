Araştırma: Akdeniz diyetinin bir faydası daha ortaya çıktı

Akdeniz diyeti, son 30 yıldır beri beslenme dünyasının gözdesi olmaya devam ediyor. Yapılan bir araştırma, bu beslenme düzeninin önemli bir faydasını daha ortaya koydu.

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22/08/2024

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Araştırma: Akdeniz diyetinin bir faydası daha ortaya çıktı

Uzmanlar sebze, meyve, kuruyemiş ve yağlı balıklardan oluşan Akdeniz diyetinin ciddi bir Covid-19 enfeksiyonuna yakalanma riskini azaltabileceğini öne sürüyor. 

Akdeniz diyeti, uzun zamandır İtalyan ve İspanyolların uzun ve sağlıklı yaşamalarının, obezite ve diyete bağlı hastalıkların düşük oranlarda görülmesinin sırrı olarak kabul ediliyor.

İltihabı azalttığı, vücudun insülin düzenlemesini iyileştirdiği, kiloyu yönettiği ve bunun da kalp hastalığı, bunama ve diyabet gibi hastalıklara karşı koruma sağlayabileceği biliniyor.

Ancak bilim insanları şimdi, bol miktarda taze meyve, sebze, balık ve zeytinyağından oluşan beslenme düzeninin, Covid-19’dan da ciddi şekilde etkilenmekten koruyabileceğini söylüyor.  

55 BİN KİŞİNİN VERİLERİ İNCELENDİ

Endonezya'daki bir üniversitedeki araştırmacılar, toplamda 55.000'den fazla kişide Akdeniz diyetinin Covid-19 sonuçları üzerindeki etkisini inceleyen altı önceki çalışmanın sonuçlarını analiz etti.

Yüksek ateş, ateş, öksürük, boğaz ağrısı ve burun akıntısı Covid-19’un belirtileri arasında yer alıyor. 

Dört araştırmada Akdeniz diyeti uygulayan kişilerin şiddetli semptomlar geliştirme olasılığının daha düşük olduğu bulundu.

Bazı araştırmalarda diyet uygulayan kişilerde hastalık şiddetinde bir farklılık olduğuna dair kesin bir kanıt bulunamamış olsa da araştırmacılar diyetin bir miktar koruma sağlayabileceğini söylüyor.

Anketlerde sebze, meyve ve kuruyemişler, tahıllar, baklagiller, balık, kırmızı et, süt ürünleri ve alkol tüketimi gibi kategoriler yer aldı. 

Bir diğer önemli bulgu ise Akdeniz diyetinin, tekrarlayan soğuk algınlığı ve sık görülen iltihaplı komplikasyonları olan hastalara yardımcı olması ve atakları ve semptomları önemli ölçüde azaltmasıydı.

22/08/2024 16:59
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TAGS: Araştırma, Akdeniz diyeti
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