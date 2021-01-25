Araştırma: Akşam yemeğini atlamak obeziteye neden oluyor

Japonya'da bilim insanları, akşam yemeğini atlamanın obeziteye yol açabileceğini tespit etti.



Osaka Üniversitesi'nden araştırmacılar, 18 yaş ve üzeri 17 bin 573 erkek ve 8 bin 860 kadın öğrencinin sağlık kayıtlarını inceledi. Multidisciplinary Digital Publishing Institute'ta yayımlanan çalışmaya göre, akşam yemeği yememenin kilo almaya yol açtığı belirtildi.



ÖĞÜNÜ ATLAYANLAR KİLO ALMAYA DAHA YATKIN



Üç yıllık kayıtların incelendiği çalışmada akşam yemeğini atlayan kişilerin kilo almaya daha yatkın ya da halihazırda fazla kilolu olduğu gözlemlenirken akşam yemeği yememenin erkeklerin yüzde 10,8'iyle kadınların yüzde 17,1'inde temel kilo alma nedeni olduğu tespit edildi.



Kilo alan erkek ve kadın katılımcıların önemli bir bölümünün daha az uyuduğu ve düzenli olarak akşam yemeği yiyenlere kıyasla diğer öğünleri de daha sık atladıkları belirlendi.

Çalışma boyunca kilo alan erkeklerde ise almayanlara oranla çok daha geç saatlerde yemek yedikleri de görüldü.

Her iki cinsiyetin de yüzde 10 ve üstü oranında kilo aldığı incelenirken, durumları aşırı kilo/obeziteyle ilişkilendirildi.



DAHA FAZLA YEMEYE SEBEP OLUYOR



Araştırmacılar, bu iki durum arasındaki ilişkinin düzensiz beslenmeyle ortaya çıkabilen "fazla enerji alımıyla" bağlantılı olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Akşam yemeğini atlamak açlık hissi sınırını yükseltebildiği belirtilen araştırmada öğün atlamanın kişilerde normalden çok daha fazla yemek yemesine sebep olduğu belirtildi.



Araştırmanın sonuç bölümünde ise, "Bulgular akşam yemeği yeme sıklığının, kahvaltı sıklığına ek olarak obeziteyi önleme konusunda önemli bir yaşam şekli unsuru olduğunu işaret ediyor" ifadeleri kullanıldı.

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25/01/2021 16:10