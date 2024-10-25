Araştırma: Alkol, gençlerde ciddi kalp sorunlarına neden olabilir

Yeni bir araştırmaya göre, aşırı alkol tüketimi kalbin normal ritmini bozarak kalp ritim bozukluklarına neden olabiliyor. Bu bulgular, aşırı alkol alımının sağlık üzerindeki olumsuz etkileri konusundaki endişeleri artırıyor.

Almanya’da gerçekleştirilen araştırma, alkolün kalp atış hızını nasıl hızlandırıp düzensizleştirdiğini inceleyen önceki çalışmalara dayanıyor.

Uzun zamandır bilinen “tatil kalbi sendromu” (alkol tüketimi sırasında kalp atış hızında değişiklikler) konusunda daha fazla bilgi sağlamak amacıyla, bir araştırma ekibi gerçek zamanlı olarak alkol kullanan katılımcılarının kalp atışlarını izledi.

Araştırmada, 193 gönüllüye aşırı alkol tüketimi öncesinde mobil EKG (elektrokardiyogram) cihazları verildi ve bu cihazlarla içki içme süresi (1-5 saat) ile iyileşme dönemi (6-19 saat) boyunca kalp atışları takip edildi.

Münih Ludwig Maximilian Üniversitesi’nden kardiyolog Dr. Moritz Sinner, “Sağlıklı katılımcıların yüzde 5’inden fazlasında klinik olarak önemli ritim bozuklukları tespit edildi ve bunlar özellikle iyileşme döneminde ortaya çıktı,” dedi.

Bazı katılımcılarda dakikada 100’ün üzerinde kalp atışı kaydedildi

Katılımcılar, ortalama 1.4 gram/kilogram alkol oranına ulaşan yüksek kan alkol seviyeleri kaydetti. Ritim bozukluğu yaşayan 10 katılımcı arasında, atriyal fibrilasyon (kulakçık odalarında anormal kalp atışı) ve ventriküler taşikardiler (karıncık odalarında anormal kalp atışı) gibi bozukluklar gözlemlendi.

Bazı katılımcılarda dakikada 100’ün üzerinde kalp atışı kaydedildi.

Örneğin, sağlıklı bir 26 yaşındaki erkek, alkol aldıktan 13 saat sonra atriyal fibrilasyon geliştirdi ve bu durum 79 dakika sürdü.

Daha önce atriyal fibrilasyon geçmişi olmayan bu katılımcı, alkolün tetiklediği ritim bozukluğunun bir örneği olarak öne çıktı.

Dört katılımcı ise kalbin normal ritmini belirleyen sinyallerin kulakçıklardan karıncıklara iletilmesinde sorunlar yaşadı.

En ciddi durumda, 29 yaşındaki sağlıklı bir kadın iyileşme döneminde 15,4 saniye süren üçüncü derece bir kalp bloğu yaşadı.

Alkolün, vücudun otonom sinir sistemini etkileyerek kalp atış hızını ve stres seviyelerini artırdığı biliniyor, ancak bu değişikliklerin genel sağlık ve uzun vadeli hastalık riskleri üzerindeki etkileri henüz tam olarak anlaşılmış değil.

Araştırmacılar, “Verilerimiz, alkolün otonom sinir sistemi üzerindeki etkisinin ritim bozukluğu vakalarına aracılık ettiğini destekliyor,” dedi. “Genel olarak, tatil kalbi sendromu sağlıklı bireylerde nadir görülse de, önemli bir sağlık sorunu olarak dikkate alınmalıdır.”

Kalp atışındaki herhangi bir değişiklik, sevilen birinin kaybı ya da bir ilaca olumsuz tepki gibi nedenlerle ortaya çıkabilir ve tehlikeli olabilir. Gelecek araştırmalar, bu değişikliklerin nedenleri ve sonuçları üzerine daha ayrıntılı bilgi sağlayabilir.

Aşırı alkol tüketimi kalp-damar hastalıkları, genetik değişiklikler, karaciğer hasarı ve kanser riskinin artması gibi birçok olumsuz sağlık etkisiyle ilişkilendiriliyor.

Münih Ludwig Maximilian Üniversitesi’nden kardiyolog Dr. Stefan Brunner, “Çalışmamız, aşırı alkol tüketiminin sağlığa olumsuz etkilerine dair kardiyolojik bir bakış açısı kazandırıyor,” dedi.

Araştırma, European Heart Journal dergisinde yayımlandı.