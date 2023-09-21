Araştırma: Almanya’da aşırı sağcıların oranı arttı

Almanya’da Friedrich-Ebert Vakfının desteğiyle yapılan araştırmaya göre, ülkede aşırı sağcıların oranı iki yıl öncesine göre arttı.

Bielefeld Üniversitesi Öğretim Üyesi Andreas Zick öncülüğünde bir grup akademisyen tarafından hazırlanan "Mesafeli Orta-Almanya'da aşırı sağcı ve demokratik karşıtı tutumlar" başlıklı araştırma Berlin’de kamuoyuna sunuldu.

Araştırmaya göre, çeşitli krizler ve çatışmalar nedeniyle toplumun önemli bir bölümü demokratik değerlere ve temel ilkelere geçmiş dönemde yapılan araştırmalara oranla daha mesafeli yaklaşıyor.

Araştırma seçimde sandığa gitmeyenlerin oranının arttığı, demokrasi karşıtlarının güçlendiği, devlet kurumlarına, medyaya ve siyasete olan güvensizliğin Almanya'daki demokrasinin krizde olduğunu ortaya kodu.

Araştırmaya katılanların yüzde 8,3’ünün aşırı sağcı görüşleri paylaştığı ortaya çıktı. Böylelikle Almanya’da her 12 kişiden birinin aşırı sağcı tutum paylaştığına dikkat çekildi. Bu oranın 2021’de yapılan araştırmada yüzde 1,7 olduğu anımsatıldı.

Kendilerini siyasi olarak “demokratik ortanın daha sağında” görenlerin oranı ise bir önceki araştırmaya göre 6 puan artarak yüzde 15,5’e yükseldi.

Araştırmaya katılanların yüzde 6’sı diktatörlüğü onaylarken bu oran 2021’deki araştırmada yüzde 2,2 olmuştu.

Yabancı düşmanlığı söylemlerini onaylayanların oranı da yüzde 4,5’ten yüzde 16,2’ye yükselirken bu söyleme karşı olanların oranı yüzde 74,1’den yüzde 53,5’e geriledi.

Yahudi düşmanı ifadeleri savunanların oranı ise 2021’e göre yüzde 4 artarak yüzde 5,7’ye çıktı.

Araştırmaya katılanların yüzde 34’ü sığınmacıların Almanya’ya sosyal sistemden faydalanmak için geldiği görüşünü onaylarken yüzde 16,5’i, ülkenin Nasyonal Sosyalizm geçmişinden dolayı bugün Yahudilerin bundan avantaj sağladığını savunuyor.

Müslümanların Almanya'ya gelmesinin yasaklanması gerektiği söylemine, araştırmaya katılanların yüzde 8,4’ü "tamamıyla katılıyorum", yüzde 9,7’si "katılma eğilimdeyim" ve yüzde 23’ü "kısmen katılıyorum" yanıtını verdi.

Araştırmada halk nezdinde hükümete güvensizliğin de yüksek seviyede olduğu ortaya çıktı.

"Hükümetteki partiler halkı aldatıyor" söylemine araştırmaya katılanların yüzde 30'u onay verdi. Bu oran iki yıl önce yapılan araştırmaya göre iki kat arttı.

Araştırmaya katılanların yüzde 42'si Ukrayna savaşı, enflasyon, pandemi, iklim krizi ve diğer sorunlar nedeniyle kendini güvende hissetmiyor.

2 yılda bir yapılan araştırma için 2 Ocak-28 Şubat tarihleri arasında 2027 kişiyle telefonla görüşüldü.