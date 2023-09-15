Araştırma: 'Bu 8 alışkanlığa sahip olanlar en az 20 yıl fazla yaşıyor'

ABD'de yapılan bir araştırmaya göre düzenli uyku, sağlıklı beslenme, spor yapmak, sigara içmemek gibi basit alışkanlıklar insan ömrünü en az 20 sene uzatıyor ve yaşlılık dönemindeki kronik rahatsızlıkların da önüne geçiyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yapılan kapsamlı bir araştırmaya göre gündelik hayatta dikkat edilmesi gereken basit alışkanlıklar insan ömrünü en az 20 sene daha uzatıyor.

Ölümsüzlüğün sırrı henüz bulunamasa da bilim insanları gündelik hayatta uygulanabilecek bazı basit alışkanlıkların, beslenme, spor ve uyku gibi etmenlerle birleştirilmesinin insan ömrünü büyük ölçüde uzattığını, sağlıklı ve zinde bir yaşlılık hayatına vesile olduğunu ifade ediyor.

Uzun ve sağlıklı bir ömür için bugüne kadar binlerce araştırma yapıldı. Her araştırma sonucunda birbirine benzer şeyler görmek mümkün zira insan fizyolojisi bazı istisnalar hariç değişmeyen bir yapıya sahip.

Amerikan Beslenme Derneği'nin (ASN) uzun ömürle alakalı yaptığı son çalışma 700 binden fazla kişinin hayatının incelenmesi sonucunda ortaya çıktı. 2011 ile 2019 yılları arasında ABD'de 40 ila 99 yaşındaki emekli askerlerin hayatları ve sağlık durumları incelendi.

Bilim insanları araştırmaya konu olan binlerce insanın yaşlarını, yaşam tarzlarını, alışkanlıklarını ve hayat kalitelerini inceledi ve bir liste çıkardı.

Bu araştımaya göre;

Fiziksel olarak aktif olmak ya da spor yapmak

Kimyasal ya da sentetik uyuşturucu madde kullanmamak

Sigara içmemek

Stresle başa çıkabilmek

İyi beslenmek

Aşırı içki içmemek

Düzenli uyumak, uyuduğu ortamda hijyene dikkat etmek

Olumlu sosyal ilişkilere sahip olmak

gibi alışkanlıklara sahip olan insanlar diğer insanlara göre çok daha sağlıklı ve uzun yaşıyor.

Araştırmaya göre, 40 yaşına kadar söz konusu sekiz alışkanlığın tamamını benimseyen erkekler, bu alışkanlıklardan hiçbirini edinmeyen erkeklerden ortalama 24 yıl daha uzun yaşıyor.

Bu alışkanlıkların tümüne sahip olan kadınlarsa, bu alışkanlıkların hiçbirine sahip olmayan hemcinslerine göre yaklaşık 21 yıl daha uzun ve daha sağlıklı bir hayata sahip oluyor.

-"Bu alışkanlıklar erken ölümleri önlüyor ve sağlıklı yaşlanmaya yardımcı oluyor"

Araştırmaya göre bahsi geçen alışkanlıklara sahip olmak kesin olarak ömrü uzatmıyor ancak uzun ve sağlıklı bir hayatla oldukça yakından ilişkili.

Araştırmayı yapan ekipte yer alan sağlık bilimi uzmanı Xuan-Mai T. Nguyen, yaptıkları çalışmanın devrim niteliğinde olmadığını, bu konuyla alakalı daha önce yapılan birçok çalışmada da benzer sonuçlar çıktığını ifade ediyor:

"Çalışmamızda farklı olan şey, bu sekiz alışkanlığın tek bir insan grubunda yaptığı etkileşimi görmek oldu ve bu konuda elde edilen istatistikler oldukça önemli. Elde ettiğimiz bulgular, sağlıklı alışkanlıkların yaşam kalitesinin artmasına, genellikle daha uzun yaşama ve daha az kronik hastalığa yol açtığını gösteriyor."

Corewell Health Kardiyoloji ve Kardiyak Rehabilitasyon tıbbi direktörü Dr. Thomas Boyden ise söz konusu sekiz alışkanlığın "yüksek tansiyon, şeker hastalığı (diyabet) yüksek kolesterol dahil olmak üzere günümüzde sıkça görülen kronik hastalıklardan korunmak için adeta olmazsa olmazlar olduğunu dile getiriyor. "Bu alışkanlıklar ayrıca aşırı kilo, kalp hastalıkları, anksiyete ve desresyondan da korunmak için birebir."

-Kaliforniya Pasifik Nörobilim Enstitüsü Üyesi

Kaliforniya'da bulunan Pasifik Nörobilim Enstitüsü'nden Doktor Scott Kaiser'e göre bu 8 alışkanlığın iki önemli sonucu var: "Bu alışkanlıklar erken ölümleri önlüyor ve sağlıklı yaşlanmaya yardımcı oluyor. Kronik rahatsızlıklara yakalansanız bile bu alışkanlıklarla her zaman daha sağlıklı olacaksınız."

Dr. Kaiser özellikle spor yapmanın ve günlük hayatta hareket etmenin adeta "mucizevi bir ilaç" olduğunu dile getiriyor ve ekliyor: "Bu, yaşamımız boyunca egzersiz yapmanın önemini daha da destekliyor."

Dr. Kaiser spor yapmanın yanı sıra sosyal bir hayat yaşamanın da önemine değiniyor. "İnsan ilişkileri de oldukça önemli. Sosyal ilişkilerin sağlıklı, huzurlu ve zinde bir hayat için ne kadar gerekli olduğunun altını çizmek gerekiyor. Diğer insanlarla iletişime geçerek, arkadaşlıklar dostluklar kurarak, konuşarak, sorunlarımızı anlatarak stresten daha kolay uzaklaşabiliriz."

-"Temiz ve mutlu bir yaşamın yerini hiçbir şey tutamaz."

Dr. Thomas Boyden'e göre bulgular, "yaşam tarzının" sağlık ve uzun ömür için ne kadar önemli olduğunun altını çiziyor.

"Tıbbi tedaviler sadece ve sadece hastalıkların etkilerini azaltmak ve veya onları tersine çevirmek için yapılır. Ancak bizleri hastalıklardan koruyamaz. Hiçbirimiz ne kadar zaman yaşayabileceğimizi bilmesek de 'uzun ve sağlıklı bir yaşamın anahtarı' sağlıklı beslenme, kaliteli uyku, iyi insan ilişkiler gibi güzel alışkanlıklara sahip olmaktır. Temiz ve mutlu bir yaşamın yerini hiçbir şey tutamaz."

Araştırma görevlisi Nguyen, çalışmanın aynı zamanda şu anda yapılabilecek bazı basit değişiklikler ve edinilecek güzel alışkanlıklarla insanların yaşam kalitelerini artırabileceklerini ve geri kalan yaşamlarında sağlıklı uzun bir hayat yaşayabileceklerini bir kez daha kanıtlanıdığını belirtiyor.

-"Sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemek için asla geç değil."

Dr. Kaiser de aynı fikirde. "En büyük fayda, bu sekiz alışkanlığa 40'lı yaşlarından itibaren sahip olan kişilerde görüldü, ancak faydalar yine de bu değişiklikleri daha sonra yapmaya başlayan kişilerde de görülüyor diyor. "Sağlıklı yaşlanmayı gündemimize almak için ne çok erken ne de çok geç."