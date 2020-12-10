Araştırma: Corona virüs, 6 metreden de bulaşıyor

Corona virüsün artarak sürdüğü dünyamızda sağlık uzmanları, sosyal mesafeyi korumak ve maske takmanın öneminin sık sık altını çiziyor. Corona virüsten korunmak için sosyal mesafeyi, ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) 6 feet yani 1,83 metre olarak açıklarken Dünya Sağlık Örgütü ise bu uzaklığın 1 metre olduğunu belirtmişti.



6 METRE MESAFEDE 5 DAKİKA DURDULAR



Güney Kore’de yapılan araştırmada ise corona virüs taşıyan bir kişiyle virüs taşımayan biri 6 metre mesafede 5 dakika aynı havayı solursa virüsün taşıyıcı olmayana da geçtiği belirtildi.

Kore Tıp Bilimi Dergisi'nde yayınlanan çalışmada, epidemiyolog Dr. Lee Ju-hyung tarafından yapılan araştırmaya göre, geçtiğimiz Haziran ayında bir restoran incelendi. Masalar arasında yaklaşık 6 metre mesafe olan restoranda kişiler 5’er dakika restoranda kaldı. Daha sonra incelenen deneklerden bir kişinin restoranda corona virüs kaptığı tespit edildi.



SOSYAL MESAFE DSÖ’NÜN ÖNERDİĞİNDEN DAHA YÜKSEKTİ



Kore Tıp Dergisi’ndeki yazısında Dr. Lee Ju-hyung, "Yaptığımız çalışmada kişiler arasında DSÖ’nün ve CDC’nin belirttiği mesafelerden çok daha büyük mesafeler vardı. Birbirlerine herhangi bir hapşırık ya da öksürük damlacığı göndermeleri mümkün değildi” ifadelerini kullandı.



ŞEHİRDEKİ TOPLAM İKİ VAKA VAR



Jeonju’daki bir restoranda gerçekleştirilen çalışmaya göre, restoranın içine 17 Haziran günü corona virüs testi pozitif olan bir kişinin girdiği tespit edildi. Daha sonra Jeonju’da yapılan araştırmada sadece 2 kişinin corona virüs pozitif olduğu, ikinci kişinin de restorana giren ve diğer pozitif vaka ile en uç köşelerde oturan bir lise öğrencisi olduğu tespit edildi. Corona virüs testi pozitif olan kişinin bir pazarlamacı olduğu ve Jeonju şehrinde ikamet etmediği belirtilirken, iki kişinin tek ortak noktalarının yaklaşık 20 metre aralıklarla restoranda bulunmak olduğu belirtildi.

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10/12/2020 15:40