Araştırma: Değişen sıcaklıklar böcek ilaçlarının arılar üzerindeki olumsuz etkisini artırıyor

İngiltere'de yapılan araştırmada, değişen sıcaklıkların böcek ilaçlarının yaban arıları üzerindeki olumsuz etkisini artırdığı ortaya çıktı.

Phys.org sitesinin haberine göre, İngiltere'deki Imperial College London'dan uzmanlar, sıcaklık değişikliği ile böcek ilaçlarının yaban arılarının popülasyonu ve tozlaşma üzerindeki etkisini inceledi.

Araştırmada, 21, 27 ve 30 santigrat derecede, iki farklı böcek ilacı etkisi altındaki yaban arılarının davranış biçimlerine etkisi gözlemlendi.

Yaban arılarının, beslenme, duyarlılık, hareket kabiliyeti ve yürüme oranlarıyla ilişkili davranışlarının düşük sıcaklık altında böcek ilacından güçlü şekilde etkilendiği belirlendi.

Bunun yanı sıra böcek ilacı etkisindeki yaban arılarının başka bir davranışı olan uçuş mesafesi de 21 ile 27 santigrat derecede aynı seyrederken, 30 santigrat dereceye ulaşırken keskin bir şekilde düştüğü tespit edildi.

İklim değişikliği nedeniyle gelecekte yaşanabilecek aşırı sıcaklıkların, böcek ilaçlarının arı popülasyonu ve tozlaşma üzerindeki etkisini artırabileceği kaydedildi.

-"Böcek ilacının tehlikelerine ilişkin algımız da değişiyor"

Araştırmanın yazarlarından Dr. Richard Gill, "En yüksek sıcaklıktaki uçuş performansındaki düşüş, arıların sıcaklık ve böcek ilacına maruz kalmasıyla birleşince bir yerde dayanma kabiliyetini aştığını gösteriyor. Sıcaklık, gün içinde sürekli değişebilir ve bu durum göz önüne alındığında böcek ilacının tehlikelerine ilişkin algımız da değişiyor." ifadesini kullandı.

İklim değişikliği nedeniyle arıların böcek ilaçlarına ve aşırı sıcaklara daha fazla maruz kalabileceğine işaret eden Gill, "Araştırmamızla arı gibi polen taşıyan hayvanların korunmasına yardımcı olmak için böcek ilaçlarının farklı iklim bölgelerinde ilaçların doğru konsantrasyonlarından uygulanmasına yardımcı olabiliriz." dedi.

Sıcaklık ve böcek ilacı arasındaki ilişkiyi incelediklerini belirten araştırmanın yazarı Daniel Kenna, "Bulgularımız, böcek ilacının zehirliliğini değerlendirirken, çevresel bağlamın çok önemli olduğunu gösteriyor. Özellikle artan sıcaklıklar nedeniyle arıların davranışının tahmin edilmesinde de önemli etkisi var." değerlendirmesinde bulundu.

Araştırma, Global Change Biology isimli dergide yayımlandı.

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22/03/2023 14:09