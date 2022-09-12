Araştırma: Dünya, beş 'felaket' iklim devrilme noktasının eşiğinde

İklim krizinin etkileri üzerine yapılan yeni bir araştırmada, mevcut sıcaklık artışlarının dünyayı beş kritik devrilme eşiğine getirdiği açıklandı. Çalışmanın baş yazarı Exeter Üniversitesi'nden Dr. David Armstrong McKay, "Gerçekten endişe verici. Mutsuzluk için sebepler var, ama hala umut için de sebepler var” derken, "Bazı devrilme noktalarına yakında ulaşacağız, her şey kaybedildi ve oyun bitti” şeklinde konuştu.

Uluslararası bir araştırma ekibi tarafından yapılan yeni bir çalışmada, yaşanan küresel ısınma ve iklim krizinin dünyayı birden fazla devrilmenin eşiğine getirdiği açıklandı.

Araştırmada, Sanayi Devrimi’nden bu yana yaşanan 1,1 santigrat derecelik sıcaklık artışının sonrasında beş kritik eşiğin aşıldığı aktarıldı.



Çalışmada, söz konusu eşiklerin Grönland'ın buz tabakasının çökmesi, buz tabakasının deniz seviyesinde büyük bir yükselmeye yol açması, kuzey Atlantik'teki önemli bir akıntının çökmesi, milyarlarca insanın gıda için bağımlı olduğu yağmuru etkilemesi ve karbonca zengin permafrost'un aniden erimesi olduğu vurgulandı.

Yapılan analizde, halihazırdaki sıcaklıkların söz konusu eşikleri kritik düzeye taşıdığı, yaşanması öngörülen 1,5 santigrat derecelik ısınmanın ise beş ek devrilme noktasını da aktif hale getirebileceğinin altı çizildi.

TOPLAMDA 16 DEVRİLME NOKTASI BULUNUYOR

Bilim insanları, araştırmacılar toplamda 16 devrilme noktası için kanıt bulduklarını belirtirken ve son altı tanesinin tetiklenmesi için en az 2 santigrat derece küresel ısınmayı gerektiğini aktardı.



Çalışma ekibinin bir parçası olan Potsdam İklim Etkisi Araştırma Enstitüsü müdürü Prof. Johan Rockström, “Dünya 2-3 derecelik küresel ısınmaya doğru gidiyor. Bu, dünyanın dört bir yanındaki insanlar için felaket olacak çok sayıda tehlikeli devrilme noktasını geçmeye yönlendiriyor” dedi.

Rockström, “Dünya üzerinde yaşanabilir koşulları sürdürmek ve istikrarlı toplumları sürdürmek için mümkün olan her şeyi yapmalıyız” ifadelerini kullandı.



“PARİS ANLAŞMASININ ÖNEMİNİ DESTEKLİYOR”



Çalışmanın baş yazarı Exeter Üniversitesi'nden Dr. David Armstrong McKay ise, "Gerçekten endişe verici. Mutsuzluk için sebepler var, ama hala umut için de sebepler var. Çalışma, Paris anlaşmasının 1,5 santigrat derece hedefinin neden bu kadar önemli olduğunu ve uğruna mücadele edilmesi gerektiğini destekliyor” derken, "Bazı devrilme noktalarına yakında ulaşacağız, her şey kaybedildi ve oyun bitti” ifadelerini kullandı.

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12/09/2022 10:40