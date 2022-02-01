Araştırma: Dünya’da 9 binden fazla keşfedilmemiş ağaç türü var

Uluslararası bir araştırma, Dünya’da yaklaşık 9 bin 200 ağaç türünün henüz keşfedilemediğini ortaya koydu.

Dünya üzerinde kaç farklı tür ağacın bulunduğuna dair 100’den fazla bilim insanının katılımıyla yapılan araştırmanın sonuçları paylaşıldı.

Buna göre, Dünya’da yaklaşık 73 bin tür ağacın bulunduğu tahmin ediliyor ancak şu ana kadar bunların 64 bini kayda geçirilebildi.

Purdue Üniversitesi’nden ekolog Jingjing Liang, söz konusu araştırma için ağaç varlığına dair tekli verileri küresel ölçekte derlediklerini ifade etti.

Güney Amerika ön planda

Araştırmaya göre, Güney Amerika’da diğer kıtalardakinden daha fazla keşfedilmemiş türün bulunması muhtemel.

Michigan Üniversitesi’nden Peter Reich, Güney Amerika’da bilinen 27 bin ağacın haricinde henüz keşfedilememiş 4 bin ağacın bulunduğuna dikkat çekti.

Reich, yangın, iklim değişikliği, ormansızlaşma gibi insan kaynaklı etkilerin göz önüne alındığında, Güney Amerika’da ormanların korunmasının büyük bir öncelik olduğunu söyledi.

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01/02/2022 08:49