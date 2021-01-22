Araştırma: Dünyadan geriye yanmış, cansız bir kaya kalacak

Dünya ile güneş arasındaki ilişkiyi inceleyen gökbilimcilerden çarpıcı bir açıklama geldi.



Araştırmanın sonucunu Earthsky’da kaleme aldığı “Dünyanın Kaderi” başlıklı yazıda açıklayan gökbilimci Kelly Whitt, güneşin kırmızı bir dev olarak hayatını sürdürdüğünü ama tüm yakıtını bir gün tüketeceğini belirtirken “Dünyadan geriye yanmış, cansız bir kaya kalacak” dedi.



Son 4,5 milyar yıldır dünyaya hayat veren bir kaynak olarak bahsedilen güneş ile ilgili Whitt, dünyanın sonunu güneşin yok olmasının bitireceğini söyledi.



PARLAKLIĞI İKİ KAT ARTACAK



Güneşin ömrünün yarısında olduğunu belirten gökbilimci Kelly Whitt, Güneş'in yaşamının son evresinde bir kırmızı deve dönüşmesi durumunda güneş, şişirilen bir balon gibi genişlemeye başlayacağını, kırmızı deve dönüştüğünde parlaklığının, şu ankine kıyasla yaklaşık 2 bin kat fazla olacağı tahmin edidiğinin altını çizdi.

JÜPİTER VE SATÜRN YAŞANABİLİR TEK YERLER OLACAK



Dünyanın bu evrede sıcaklıktan nasibini alarak ısı yüzünden kavrulacağını belirten Whitt, “Gezegenimizin suyu ve atmosferi buharlaşacak ve geride yanmış, cansız bir kayadan başka bir şey kalmayacak. Mars'ın ısınması biraz zaman alacak ama sonunda o da yaşanabilir bölgenin dışında kalacak. Bu noktada Jüpiter ve Satürn gibi dış gezegenlerin uyduları, Güneş Sistemi’nde insan kolonileri için kalan tek yerler olacak” dedi.

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22/01/2021 11:48