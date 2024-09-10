Araştırma: Gençlerde kanser yayılıyor, bir tür hariç

İsveç'te 90 bin kişiyi kapsayan yeni ve kapsamlı bir araştırmaya göre, gençlerde ölümcül cilt kanseri oranları hızla düşüyor.

Bu durum, özellikle meme, akciğer ve bağırsak olmak üzere bazı hastalık türlerinin artan oranlarına ilişkin bir eğilime karşı çıkıyor. Amerikan Kanser Derneği'ne göre 2019'da yeni kolorektal kanser vakalarının %20'si 55 yaşın altındaki kişilerde görüldü, bu oran 1995'te %11'di.

İsveç'teki Karolinska Enstitüsü'nden uzmanlar, esas olarak güneşten gelen UV ışınlarına aşırı maruz kalmanın sonucu oluşan ve en ciddi cilt kanseri türü olan melanom vakalarının verilerini analiz etti.

KADINLARDA DAHA FAZLA FARK GÖRÜLDÜ

1990'dan 2022'ye kadar hem erkek hem de kadınlara ait verileri inceleyen araştırmacılar, 2015'ten itibaren 50 yaş altındakilerde, özellikle kadınlarda kanser oranlarının önemli ölçüde azaldığını buldular.

En büyük değişim 20-29 yaş ve 30-39 yaş aralığındaki kişilerde görüldü; bu grupta hastalığın görülme sıklığında yüzde beşe varan düşüşler mevcuttu.

Çalışmanın sonunda melanom oranları 100 bin kadında 18 vakaya ve 100 bin erkekte 10 vakaya düştü.

20-29 yaş aralığındaki kadınlarda ise vaka sayısının 100 binde 7'ye gerilediği, erkeklerde ise 100 binde 3 vaka seviyesinde sabit kaldığı görüldü.

40-49 yaş aralığındaki melanom oranlarında da 2015'ten itibaren durağanlaşma başladığı kaydedildi.

ÜÇ SEBEP SIRALADILAR

Uzmanlar düşüşe neyin sebep olduğunu tam olarak belirleyemese de, güneş koruyucu kullanımının artmasını, solaryum kullanımının azalmasını ve gençlerin eskiye göre kapalı alanda daha çok vakit geçirmesini olası nedenler sıralandı.

Bulgular JAMA Dermatology dergisinde yayımlandı.