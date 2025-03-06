Araştırma: Hafta sonu uyumak depresyondan koruyor

Çoğu kişi için hafta içinin yorgunluğundan sonra, hafta sonu rahatça uyumak gibisi yoktur. Uzmanlar artık yatakta kalmanız için başka bir neden daha keşfetti. Buna göre hafta içi alamadığı uykuyu hafta sonu telafi edenlerin depresyon belirtileri yaşama olasılığı daha düşük çıktı.

Çin'deki Central South Üniversitesi'nden araştırmacılar, depresif belirtilerin değerlendirmesini tamamlayan ve uykularıyla ilgili bir anketi yanıtlayan yaklaşık 8.000 kişiyle ilgili verileri analiz etti.İnsanların neredeyse yarısının hafta sonları yatakta daha uzun süre geçirerek alamadıkları uykularını tamamladığını keşfettiler.

TELAFİ EDEMEYENLERİN İŞİ ZOR

Genel olarak, hafta sonları bir veya iki saat daha fazla uyuyan kişilerin depresif belirtiler gösterme ihtimalinin yüzde 46'ya kadar daha az olduğu görüldü.

Depresif belirtiler arasında kalıcı üzüntü duyguları ve bir zamanlar keyif alınan aktivitelere ilgi eksikliği sayılabilir.

Daha ileri analizler, hafta sonu telafi uykusunun depresyon belirtileri üzerindeki faydasının çoğunlukla hafta içi altı saat veya daha az uyuyan kişilerde mevcut olduğunu ortaya çıkardı.

Bağlantının erkeklerde ve 65 yaşın altındakilerde de daha güçlü olduğu görüldü.

Ekip, elde ettikleri bulgularla ilgili olarak, “Hafta sonu 0-2 saatlik telafi uykusu, depresif belirtilerin görülme ihtimalinin azalmasıyla ilişkiliydi. Bulgularımız uykunun depresif belirtiler üzerindeki etkilerine dair ek epidemiyolojik kanıtlar sağlayabilir.” dedi.