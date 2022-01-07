Araştırma: Hava kirliliği 2019’da 1,8 milyon can aldı

Hava kirliliği üzerine yayımlanan yeni bir araştırmaya göre, 2019 yılında hayatını kaybeden 1,8 milyon kişinin hava kirliliği nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

Lancet Planetary Health dergisinde yayınlanan çalışmada, dünya genelinde kentsel alanlarda yaşayan kişilerin yüzde 86’sının havadaki sağlıksız partikül madde seviyelerine maruz kaldığı ve bu durumun da 2019'da 1,8 milyon can kaybına neden olduğu bildirildi.

Dünya çapında 13 binden fazla şehirde kentsel hava kirliliğini ve ilgili ölüm eğilimlerini inceleyen araştırmada, Dünya Sağlık Örgütü’nün 2005 yılında yayımladığı yıllık kirli hava partikülü yönergesinde yer alan metreküp başına 10 mikrogram (PM2.5) seviyesinin aşıldığı belirtildi.

Çalışmanın başında bulunan ABD George Washington Üniversitesi'nden çalışmanın baş yazarı Veronica Southerland, “Dünyanın kentsel nüfusunun çoğunluğu hala sağlıksız PM2.5 seviyelerine sahip bölgelerde yaşıyor” dedi.

PM2.5'e (2,5 mikrometre veya daha az çapa sahip ince partikül madde) maruz kalmanın, hastalık için önde gelen çevresel risk faktörü olduğu belirtilen yazıda, bu havayı solunmanın kardiyovasküler hastalık, solunum yolu hastalığı, akciğer kanseri ve alt solunum yolu enfeksiyonu gibi sağlık durumları nedeniyle erken ölüm riskini arttırdığının altı çizildi.

Çalışma yazarları, 2019 yılında kentsel alanlardaki her 100 bin ölümün 61'inin hava kirliliğine atfedilebileceğini vurguladı.

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07/01/2022 11:28