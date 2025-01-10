Araştırma: Havaalanı yakınında oturmak hayati riskleri artırıyor



Yeni bir araştırma, uçak gürültüsüne maruz kalmanın kalp sağlığını olumsuz etkilediğini ortaya koydu.

Araştırmacılar, havaalanlarına yakın yaşayan ve uçakların kalkış ve inişlerinden kaynaklanan gürültüye maruz kalan kişilerin kalp sağlığı açısından daha fazla risk altında olabileceğini buldu.

Çalışmaya göre gürültüye maruz kalmak kalp krizi geçirme olasılığını artırabiliyor.

Amerikan Kardiyoloji Koleji Dergisi'nde yayımlanan araştırmada, İngiltere'deki Heathrow, Gatwick, Birmingham ve Manchester havalimanlarının yakınında yaşayan 3 bin 635 kişinin kalp görüntüleme verileri incelendi.

Uçak gürültüsünün fazla olduğu bölgelerde yaşayanların kalpleri, uçak gürültüsünün az olduğu bölgelerde yaşayanların kalpleriyle karşılaştırıldı.

Daha gürültülü bölgelerde yaşayanların kalp kaslarının daha sert ve kalın olduğu ve daha zor kasılıp genişlediği; vücuda kan pompalamada daha az verimli olduğu görüldü.

Bu durumun özellikle geceleri daha fazla uçak gürültüsüne maruz kalanlar için geçerli olduğu belirtildi. Araştırmacılar bunun, uyku bozukluğu ve insanların geceleri evde olma olasılıklarının daha yüksek olması ve bu nedenle gürültüye maruz kalma olasılıklarının daha yüksek olmasından kaynaklanabileceğini düşünüyor.