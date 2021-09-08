Araştırma: İklim değişikliği nedeniyle hayvanların şekli değişebilir

İklim değişikliğinin hayvanlara etkisi üzerine gerçekleştirilen yeni bir araştırmaya göre, ısınan gezegende hayatta kalmak için dünyanın dört bir yanındaki hayvanların daha büyük kulaklara, gagalara ve kuyruklara sahip olmasına neden olabileceği belirtildi.

Hayvanların küresel ısınmaya nasıl uyum sağladıklarını onyıllar boyunca inceleyen bilim insanları, birçoğunun yeni ısı seviyelerinden kaçınmak için üreme ve göç modellerini değiştirdiği ve vücut ısılarını düzenlemek için küçüldüğü aktarıldı.

Araştırmayı gerçekleştiren bilim insanları, türlerin üçte birinin muhtemelen yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Avustralya’da yapılan çalışmada, 1877 yılında Joel Asaph Allen tarafından ortaya atılan ve genel olarak soğuk iklimlere adapte olmuş hayvanların, sıcak iklimlere adapte olmuş hayvanlara göre daha kısa uzuv ve vücut uzantıları olduğunu belirten biyolojik kuralın her geçen gün daha da belirginleşeceği aktarıldı.

Yeni araştırmalarda, bilim insanları, özellikle Kuzey Kutbu'ndan Avustralya'nın tropikal bölgelerinde küresel ısınmaya yanıt olarak uzuv boyutundaki değişikliklerin "yaygın kanıtı" bulduklarını bildirdiler.

Hakemli bilim dergisi Trends in Ecology and Evolution (TREE) tarafından yayımlanan çalışmada, bilim insanlarının hayvan vücut oranlarına ilişkin müze kayıtlarını ve vahşi hayvanların uzun vadeli analizlerini inceledikleri belirtildi.

Araştırmada, türlerin organ ve uzuvlarının kısa sürede hızla büyüdüğü sayısız örnek ortaya çıkarken, en çok şekil değiştiren türün kuşlar olduğu aktarıldı.

Özellikle Avustralya papağan türleri kakadular ve kırmızı sırtlı papağanların gagalarının 1871 yılına kıyasla yüzde 4 ila 10 arasında büyüdüğü aktarıldı.

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08/09/2021 11:26