Araştırma: İşe gidip gelmek zihinsel ve fiziksel fayda sağlıyor

İngiltere’de University College London (UCL) yapılan çalışmada, işe gidip gelmenin zihinsel ve fizilsel sağlık üzerinde olumlu bir etkisi olduğu belirtildi. 3 bin kişi üzerinde yapılan araştırmada, kişilerin yarısının işe gittiklerinde zihinsel olarak kendilerini daha iyi hissettikleri tespit edilirken, yüzde 45'inin ise bir arama yapmadan meslektaşlarıyla fikirlerini paylaşabildikleri için ofiste daha üretken hissettikleri vurgulandı.İngiltere’de, pandemi sırasında birçok şirketin evden çalışmaya geçmesinin kişilerin sağlığı üzerindeki etkileri hakkında bir araştırma gerçekleştirildi.



University College London'daki (UCL) sinirbilimciler tarafından gerçekleştirilen çalışmada, işe gidip gelmenin zihinsel ve fizilsel sağlık üzerinde olumlu bir etkisi olduğu belirtildi.

Araştırmada, işe gidip gelen kişilerin fiziksel olarak kilo kontrollerini de koruduğu aktarılırken, bununla birlikte çalışanların iş ve ev hayatlarını ayırdıkları için refahlarının artırdığı aktarıldı.



OFİSTE DAHA ÜRETKEN HİSSEDİLİYOR



3 bin kişinin inceleyen University College London (UCL), kişilerin yarısının işe gittiklerinde zihinsel olarak kendilerini daha iyi hissettiklerini tespit ederken, yüzde 45'i ise bir arama yapmadan meslektaşlarıyla fikirlerini paylaşabildikleri için ofiste daha üretken hissettiklerini söyledi.

Evden çalışmanın avantajı olarak ise kişilerin yüzde 50'si evden çalışırken daha fazla atıştırma yaptığını kabul ederken, yüzde 43'ü ise daha fazla dikkatlerinin dağıldığını, ev işleri, teslimatlar ve daha uzun öğle yemekleri gibi konuların verimliliklerini azalttığını söyledi.



REFAH VE ÜRETKENLİK ÜZERİNDE OLUMLU BİR ETKİSİ OLABİLİR



UCL'de beyin bilimleri profesörü olan baş yazar Joseph Devlin araştırma ile ilgili, 'İşe gidip gelme, ev ve iş hayatı arasındaki sınırları belirler ve birini kapatıp diğerine geçmek için kullanılabilir” derken, “Sadece işe gitmek, özellikle diğer insanlarla etkileşim olduğu için, evden çalışmaktan daha çeşitli deneyimler üretir ve bilişsel performans, refah ve üretkenlik üzerinde olumlu bir etkisi olabilir” diye konuştu.

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28/09/2021 14:01