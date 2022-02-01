Araştırma: Kedilerin beyinleri ‘evcilleşmeden’ sonra küçüldü

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01/02/2022

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Araştırma: Kedilerin beyinleri ‘evcilleşmeden’ sonra küçüldü

Yeni bir araştırma, 10 bin yıl önce evcilleştirildiklerinde kedilerin beyinlerinin küçüldüğünü ortaya koydu.
Viyana Üniversitesi ile İskoçya Ulusal Müzesi, kedi tiplerinin kafatası kapasitelerini karşılaştıran bir araştırma gerçekleştirdi.

Modern evcil kedilerin hem Avrupa hem de Afrika yaban kedilerinden daha küçük beyinlere sahip olduğu ortaya çıktı.

Daha önceki çalışmalar, vahşi atalarına kıyasla, tavşanlar ve köpekler de dahil olmak üzere diğer evcil hayvanlarda beyin boyutunda benzer bir küçülme olduğunu göstermişti.

Tehdit yoksa beyin küçülüyor

Ekip, bu küçülmenin büyük olasılıkla hayvanların vahşi doğaya göre çok daha az tehditle karşı karşıya kalmasından kaynaklandığını, bu nedenle tehdide karşı işlem yapacak beyin hücrelerinin gerekli olmadığını belirtiyor.

Beynin daha az aktif kullanımını gerektiren faktörler ile tehditlerin azalmasının sonucu olarak beynin küçülmesi “evcilleşme sendromu” olarak da adlandırılıyor.

 

01/02/2022 08:32
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TAGS: kedi, kedi beyni
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