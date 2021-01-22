Araştırma Komitesi Soruşturmasını Sürdürüyor

Güney Kıbrıs’ın “Altın Pasaport” programı çerçevesinde patlak veren skandalı araştırmak için kurulan araştırma komitesi, programla alakalı kişilerin ifadelerini almayı dün de sürdürdü.

Alithia ve diğer gazeteler, “Altın Pasaport” olarak bilinen, Güney Kıbrıs’ın yatırım karşılığı yabancı kişilere vatandaşlık verilmesi programının araştırılması amacıyla kurulan komitenin dün eski maliye bakanlarından Mihalis Sarris ve Harilaos Stavrakis’in ifadelerine başvurduğunu yazdılar.

Habere göre Mihalis Sarris ifadesinde, yatırım programının 2007 yılındaki ilk halinin şimdikinden çok farklı olduğunu, o dönemde vatandaşlık verilmesinin, Güney Kıbrıs’ta ikamet eden ve özellikle sporcu ve sanatçıların vatandaş yapılmasına yönelik olduğunu belirterek, 2010 yılında yaşanan ekonomik kriz sebebiyle programda köklü değişiklikler yapıldığını vurguladı.

Sarris, yatırım programının Güney Kıbrıs’a faydadan çok zarar verdiği iddiasında da bulundu.

Öte yandan Harilos Stavrakis ise, kendisinin görev yaptığı 2008-2011 yılları arasındaki dönemde pasaport başvurularının fazla olmadığını ve belki de 100 kadar pasaport verildiğini belirterek kriterlerde değişiklik yapılması yönünde herhangi bir baskının da olmadığını ifade etti.

Stavrakis, sadece bir durumda, kriterlerin değiştirilmesi ve farklı bir uygulama yapılmasının talep edildiğini belirterek “ bu insanlar ise 3 yıl içerisinde çeşitli vergi ve ödemeler yoluyla Kıbrıs’a bir buçuk milyon Euro bıraktılar” şeklinde konuştu.

Gazete, Başpiskopos II. Hrisostomos’un 26 Ocak, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in ise 2 Şubat’ta komitede ifade vereceklerini hatırlattı.

Bu habere tepkiniz:



22/01/2021 12:00