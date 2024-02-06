Araştırma: Köpek sahibi olan kız çocukları daha aktif

Batı Avustralya Üniversitesi ve Perth'teki Telethon Çocuk Enstitüsü'nün yaptığı çalışma, yaşları iki ile yedi arasında değişen 600 çocuğu üç yıl boyunca takip etti.

Çocukların yarısının araştırma döneminin herhangi bir noktasında köpeği yoktu, 204'ünün tüm üç yıl boyunca bir köpeği vardı, 58'i araştırma boyunca bir köpek edinmişti ve 31 çocuk çalışma süresince bir köpeğini kaybetmişti.​

Hareketsiz, ekran karşısında ve fiziksel olarak aktif olarak geçirdikleri süreler, uyanık oldukları saatlerde kalçaya takılan ivmeölçerler kullanılarak ölçüldü.

Sonuçlar, köpek edinen kızların aktivitelerini ve oyunlarını günde 52 dakika artırdığını, köpeğini kaybeden kızların ise aynı aktiviteleri 62 dakika azalttığını buldu.

Katılan erkek çocuklar için rakamlar daha düşüktü ama yine de dikkate değer bir artış vardı.

Baş araştırmacı Emma Adams, "Bulgularımız, ailede bir köpeğe sahip olmanın çocuklarda sağlıklı hareket davranışlarını geliştirmeye ve kronik hastalık riskini azaltmaya yardımcı olabileceğini gösteriyor." dedi.