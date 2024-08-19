Araştırma: Menopoz süreci o hastalığa davetiye çıkarıyor

Araştırmacılar, İngiltere'de yaşayan 128.294 kadının son adet dönemlerini kapsayan dört yıllık verilerini inceledi.

Analizler, perimenopoz döneminde bipolar bozuklukta yüzde 112, majör depresif bozuklukta ise yüzde 30 artış olduğunu ortaya koydu.

Perimenopoz, bir kadının anksiyete, ruh hali değişimleri ve beyin sisi gibi menopoz belirtileri göstermesine rağmen hala adet görmesi durumu olarak tanımlanıyor.

Galler'deki Cardiff Üniversitesi'nden araştırmanın lideri Profesör Arianna Di Florio, "Perimenopoz döneminde insanların yaklaşık yüzde 80'inde semptomlar ortaya çıkıyor, ancak bunun ciddi ruhsal hastalıkların başlangıcı üzerindeki etkisi bilinmiyor" dedi.

Profesör Di Florio, bulguların bu konuda sorun yaşayan kadınlara ek destek sağlanmasına yardımcı olabileceğini söyledi.

Uzman, "Bu tür araştırmalar hayati önem taşıyor, çünkü kadınlar hayatlarında ve bedenlerinde bu tür derin değişiklikler yaşıyorlar ve şu anda bu değişikliklerin ayrıntılı olarak anlaşılmaması nedeniyle hayal kırıklığına uğruyorlar."

"Perimenopozla ilişkili ruh sağlığı değişiklikleri hakkındaki bilgimizi genişletebildik. Bu, daha önce kendilerine ne olduğu konusunda karanlıkta bırakılan kadınlara açıklamalar, teşhisler ve destek sağlamaya yardımcı olabilir." diye ekledi.

"BULGULAR HAYAT KURTARICI"

Nature Mental Health dergisinde yayımlanan araştırma, Bipolar UK adlı yardım kuruluşu ve UK Biobank işbirliğiyle yürütüldü.

Bipolar UK elçisi ve projede hasta ve kamuoyu katılımından sorumlu kişi olan Clare Dolman, bulguların "hayat kurtarıcı" olabileceğini söylerken, "Bu çalışma son derece önemli, çünkü ilk kez çok büyük bir örneklemde menopoz geçişinin kadınların ruh sağlığı üzerinde ölçülebilir bir etkisi olduğunu gösteriyor."

"Bana göre bu, bipolar bozukluğu olan kadınların kendilerinden gözlemlediğimiz ve duyduğumuz şeyi doğruluyor; hormonal değişim ruh hali bozukluklarında çok önemli bir faktör ve kapsamlı bir şekilde araştırılmayı hak ediyor." dedi.