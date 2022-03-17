Araştırma: Mikroplastikler Avrupa nehirlerinden Arktik’e akıyor

Yeni bir araştırma, Arktik denizlerine ulaşan mikroplastiklerin Avrupa nehirlerinden geldiğini ortaya koydu.

Bilim insanları, Artktik ekosisteminin korunması için daha iyi bir atık yönetiminin gerekliliğine dikkat çekiyor.

Giysi liflerinden, araba lastiklerinden, kozmetik ürünlerinden ve diğer birçok malzemeden gelen mikroplastikler, Everest Dağı’nın zirvesinden en derin okyanuslara kadar tüm gezegegende bulunuyor.

Arktik’te de bulunan söz konusu maddelerin kaynağı ise şimdiye kadar bilinmiyordu.

Norveç’teki Deniz Araştırmaları Enstitüsü’nden Mats Huserbråten liderliğindeki Scientific Reports’ta yayımlanan yeni bir araştırma, Arktik Okyanusu, Kuzey Denizleri ve Baffin Körfezi’ndeki parçacıkların Avrupa’dan yayıldığını öne sürüyor.

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17/03/2022 10:01