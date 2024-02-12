Araştırma: Parmakların uzunluğu kişinin karakterini belirliyor

Bilim insanları, yaptıkları araştırmada, işaret parmağı ile yüzük parmağı arasındaki 2D:4D oranına dikkat çekiyor.

Bu oran, sportif performanstan obeziteye, saldırganlıktan psikopatik eğilimlere kadar birçok durumla ilişkilendiriliyor.

New England Üniversitesi ve Geelong Cats Futbol Kulübü'nden spor bilimcisi Dr. Ben Serpell, 2D:4D oranının annenin hormon düzeyleriyle ilişkili olduğunu söyledi.

Dr. Serpell, yüzük parmağınız işaret parmağınızdan çok daha uzunsa bunun, 2D:4D oranının düşük olduğu anlamına geldiğini söyledi.

Erkekler neredeyse her zaman kadınlardan daha düşük bir orana sahipler çünkü daha fazla doğum öncesi testosterona maruz kalıyorlar.

Araştırmada, düşük oranın oyuncular, cerrahlar ve gazeteciler arasında potansiyel bir başarı işareti olduğu tespit edildi. Bunun nedeni, testosteron duyarlılığının bilgi alma ve işleme yeteneğiyle bağlantılı olması olarak kaydedildi.