Araştırma: Parmakların uzunluğu kişinin karakterini belirliyor

Bilim insanları, yaptıkları araştırmada, işaret parmağı ile yüzük parmağı arasındaki 2D:4D oranına dikkat çekiyor.

Bu oran, sportif performanstan obeziteye, saldırganlıktan psikopatik eğilimlere kadar birçok durumla ilişkilendiriliyor.

New England Üniversitesi ve Geelong Cats Futbol Kulübü'nden spor bilimcisi Dr. Ben Serpell, 2D:4D oranının annenin hormon düzeyleriyle ilişkili olduğunu söyledi.

Dr. Serpell, yüzük parmağınız işaret parmağınızdan çok daha uzunsa bunun, 2D:4D oranının düşük olduğu anlamına geldiğini söyledi.

Erkekler neredeyse her zaman kadınlardan daha düşük bir orana sahipler çünkü daha fazla doğum öncesi testosterona maruz kalıyorlar.

Araştırmada, düşük oranın oyuncular, cerrahlar ve gazeteciler arasında potansiyel bir başarı işareti olduğu tespit edildi. Bunun nedeni, testosteron duyarlılığının bilgi alma ve işleme yeteneğiyle bağlantılı olması olarak kaydedildi.

Dr. Serpell, “Bir göreve odaklanmayı sürdürmek için düşük 2D:4D'ye sahip olanların o görevde başarılı olacağını savunuyoruz.” diye ekledi.

​

Eğer durum tam tersiyse yani işaret parmağınız yüzük parmağınızdan daha uzunsa, o zaman rahimdeyken daha düşük testosteron ve daha yüksek düzeyde östrojene maruz kaldığınızın bir göstergesi olabilir. Uzmanlar, ayrıca 2D:4D oranının yüksek olmasının obezite gelişimi ile ilişkili olduğunu da tespit ettiler.