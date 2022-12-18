Araştırma sonucu şaşırtıyor

Yapılan araştırmalara göre erkekler kadınlara oranla daha kısa yaşıyor. Bunun nedeni ise erkeklerin biyolojik yaşının daha fazla olması. Bu nedenle erkekler kadınlardan daha hızlı yaşlanıyor. İşte detaylar...

Sigara ve çevresel sebepler erkeklerin daha hızlı yaşlandığını ortaya koyuyor. Bu nedenle biyolojik yaşı ortalama 4 yaş fazla. İşte erkeklerin erken yaşlanmasının nedenleri ve araştırma sonuçları...

ERKEKLER NEDEN DAHA HIZLI YAŞLANIR?

Erkekler, biyolojik olarak kadınlardan daha büyük

"The Journals of Gerontology: Series A" adlı dergide yayınlanan çalışma kapsamında araştırmacılar, 50'li yaşlardaki erkeklerin aynı yaşlardaki kadınlardan biyolojik olarak ortalama 4 yaş daha büyük olduğunu buldu.

Erkeklerin biyolojik olarak daha hızlı yaşlanması, daha sık sigara içmeleri ve vücut yapılarının daha büyük olmasıyla açıklandı.

Çalışmada, erkekler ve kadınlar arasında biyolojik yaşlanmada farklılıklar olup olmadığı ve bu farklılıkların yaşam tarzıyla ilgisi incelendi.

Biyolojik yaşlanmayı ölçmek için bir bireyin hayatı boyunca yaşam süresiyle ilgili faktörleri incelemeyi sağlayan epigenetik saatler kullanıldı.

Erkeklerin kadınlardan daha hızlı yaşlandığı ortaya çıktı

Çalışmanın baş yazarı Anna Kankaanpaa, "Araştırmamızda oldukça nadir bir çalışma tasarımı kullandık ve karşı cins ikizler arasındaki yaşlanma hızını karşılaştırdık. Benzer bir farklılık bu ikizler arasında da gözlendi. Erkek kardeş, biyolojik olarak kız kardeşinden yaklaşık bir yaş büyüktü." dedi.

AA'nın aktardığına göre, araştırmada eğitim, vücut kitle indeksi, sigara ve alkol kullanımı ile fiziksel aktivite gibi yaşam tarzıyla ilgili faktörler anketler kullanılarak ölçüldü.

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18/12/2022 21:24