Araştırma: Spinosaurus dinozoru su altında avlanabilecek kemik yoğunluğuna sahip

Yapılan bir araştırmada, dünyanın en büyük yırtıcı dinozoru "Spinosaurus"un suda avlanacak kadar yoğun kemik kütlesine sahip olduğu ortaya konuldu.

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28/03/2022

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Araştırma: Spinosaurus dinozoru su altında avlanabilecek kemik yoğunluğuna sahip

BBC'nin haberine göre, Chicago Field Doğal Tarih Müzesinden ve Portsmouth Üniversitesinden bilim insanları, suda avlandığı konusunda tartışma yaratan "Spinosaurus" hakkında çalışma yürüttü.

Çalışmada, soyu tükenmiş ve halen yaşayan 250 canlının uyluk ve kaburga kemikleri karşılaştırılarak incelendi.

Araştırmada, yiyecek bulmak için su altına dalan hayvanların kemiklerinin tamamen katı halde olduğu tespit edilirken karada avlanan hayvanların ise kemik yoğunluğunun farklı olduğu gözlendi.

Kemik yoğunluğu ve suda avlanan canlılar arasında bağlantı bulunduğu ifade edilerek en büyük yırtıcı dinozor "Spinosaurus"un suda avlanacak kadar yoğun kemik kütlesine sahip olduğu öne sürüldü.

Kemik yoğunluğunun hayvanların yüzme kabiliyetine etki ettiği ifade edildi.

Araştırmanın ayrıntıları "Nature" dergisinde yayımlandı.

28/03/2022 10:24
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TAGS: Bilim, Dinozor, Arkeoloji, Teknoloji
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