Araştırma: Ultrason dalgaları spermleri harekete geçiriyor

Avustralya’daki Monash Üniversitesi'nin yaptığı araştırma, dünya çapında erkek doğurganlığının düşmeye devam etmesi nedeniyle tüp bebek başarı oranlarını iyileştirmenin anahtarı olabilir.

Bilim insanları, 50 meni örneğini spermlerin hızına (hızlı, yavaş ve hareketsiz veya hareketsiz) göre gruplandırdı.

Daha sonra numunelere ultrason dalgaları verildi. 20 saniyelik ultrason uyarımından sonra, daha önce hareket etmeyen spermlerin yüzde 59'u değişen hızlarda yüzmeye başladı.

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Başlangıçta test edilen örneklerin yüzde 36'sını oluşturan hareketsiz sperm, çalışmanın sonunda yüzde 10'a düştü.

Uzmanlar, mucizevi değişimin, spermin mitokondrisiyle ilgili olabileceğine inanıyor.

TÜP BEBEK TEDAVİSİ UCUZLAYABİLİR

Elde edilen sonuçların, tüp bebek için başarı oranlarını artıracağı düşünülüyor. Tüp bebek prosedürü sırasında spermin hareketsiz olması veya anormal olması durumunda, tek bir spermin seçilerek doğrudan yumurtaya enjekte edildiği daha pahalı bir prosedüre ihtiyaç duyuluyor.

Araştırmacılar henüz bir yumurtayı döllemek için ultrasona maruz bırakılan spermi kullanmamış olsa da, buluşlarının tüp bebek prosedürlerinin başarısını artırmaya ve daha ucuz hale getirmeye yardımcı olacağını umuyorlar.

Araştırma Science Advances dergisinde yayınlandı.