Araştırma: Yer fıstığı alerjisi erken tedaviyle önlenebilir

Erken yaşta fıstık alerjisi tedavisi için yeni bir kapı aralandı. Bilim insanları, çocukların, erken yaşta tedavi edilirse yer fıstığı alerjisini yenebileceğini belirledi.

Sonuçları Lancet dergisinde yayımlanan araştırma kapsamında, yer fıstığı toleranslarını artırmak için 1-3 yaşlarındaki 146 küçük çocuğa artan miktarlarda yer fıstığı proteini tozu verildi.

Deneyin başlangıcından 2 buçuk yıl sonra, çocuklarının yüzde 71’inin 16 fıstığa kadar alerjik reaksiyon göstermediği görülürken deneyin bitiminden 6 ay sonra çocukların yüzde 21’inin deney bitimindeki fıstık toleranslarını koruduğu gözlemlendi.

Araştırmacılar, uygulanan oral immunoterapinin daha küçük yaşta ve hafif alerjisi olan çocuklarda daha etkili olduğunu belirtti.

"Etkisinin belirlenmesi için daha fazla araştırma yapılmalı"

University of Arkansas’tan Dr. Stacie Jones, çalışmanın bulgularının erken yaşta fıstık alerjisi tedavisi için bir fırsat kapısı açtığını, bunun yanında immunoterapinin etkilerinin ne kadar süreceğinin belirlenmesi için daha fazla araştırma yapılması gerektiğini vurguladı.

ABD’de fıstık alerjisi için 4 yaş ve üzeri kişilerde onaylı bir tedavi bulunuyor ancak az miktarda fıstığa maruz kalmaya yönelik koruma sağlıyor.

Çocukların yüzde 2’sinin fıstık ezmesi alerjisi olan ABD’de, sağlık uzmanları çocukların alerji geliştirmesini önlemek için ailelere bebeklerini erkenden fıstık içeren gıdalarla tanıştırmalarını tavsiye ediyor.

Bu habere tepkiniz:



21/01/2022 15:14