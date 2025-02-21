Araştırmacılar duyurdu: Sessizlik ilişkiler için faydalı mı?

Reading Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, farklı türdeki sessizliklerin çiftler üzerinde nasıl bir etki yarattığını incelemek amacıyla dört farklı çalışma gerçekleştirdi. Katılımcılardan, ilişkilerinde yaşadıkları sessiz dönemleri düşündükleri bir anket doldurmaları istendi.

Bazı katılımcılara, sessizliğin nedenini açıklamaları ve bu sessizliklerin ilişki üzerindeki etkilerini yazmaları istenirken, diğerlerine geçmişteki olumsuz ilişkilerinden kaynaklanan sessiz anları anlatmaları istendi. Bu süreçte, sessizliklerin sıklığı, bu anlarda hissettikleri duygular ve ilişkileri hakkında ne hissettikleri rapor edildi.

Araştırma sonuçları, sessizliğin nedeninin, çiftlerin duygusal durumları ve ilişkileri üzerinde önemli bir etkisi olduğunu gösterdi. Özellikle, kaygı verici veya düşmanca bir sessizlik genellikle bir anlaşmazlıktan kaynaklanan - çiftlerin daha olumsuz duygular yaşamasına neden olurken; rahatlatıcı, içsel sessizliklerin ise ilişkinin daha sağlıklı olduğunu gösteren olumlu duygularla bağlantılı olduğu bulundu.



Araştırma ekibi, bu rahatlatıcı sessizliklerin genellikle 'düşük uyarılmış' bir duygusal durumla ilişkilendirildiğini, yani partnerlerin mutlu veya heyecanlı olmaktan ziyade huzurlu ve rahat hissettiklerini belirtti.



"Motivation and Emotion" dergisinde yayınlanan yazıda, araştırma ekibi, "Eşler arasında paylaşılan sessizlik, romantik ilişkilerin zengin ve yeterince incelenmemiş bir özelliğidir" ifadelerine yer verdi. Yazarlar, "Romantik partnerler arasında paylaşılan sessizlik, birçok şey ifade edebilir. Bir tarafın gözlerine bakarak paylaşılan samimiyet ya da bir bakışla iletilen yargı ve hoşnutsuzluk gibi örnekler, bir şey söylenmeden çok şeyin iletildiği anlar yaratabilir" şeklinde vurguladı.

Araştırmacılar, sessizliğin duruma göre 'yapıcı' ya da 'yıkıcı' olabileceğini, ancak genellikle ilişkilerde olumlu bir rol oynadığını ve olumsuz bir motivasyon olmadıkça ilişkilerin hoş olmayan bir parçası olmasının pek olası olmadığını belirttiler.



Sonuç olarak, sessizliklerin, ilişkinin doğasına ve bağlamına göre, çiftler için huzur ve anlayış yaratabileceği gibi, kaygı ve gerilim de yaratabileceği anlaşılıyor.