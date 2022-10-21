Araştırmalar egzersiz yapma saatlerinin kadın ve erkekler arasında farklılık gösterdiğini söylüyor

Spor yapmak ve hareket etmek her zaman sağlıklı bir aktivitedir. Ancak spor yaptığınız zamanın en az yaptığınız egzersiz kadar önemli olduğunu biliyor muydunuz? ABD’de yapılan bazı araştırmalara göre, egzersiz yaptığınız saatlere göre farklı sonuçlar elde edebilirsiniz.

HORMONAL FARKLILIKLAR ETKİLİ

Araştırmaya göre kadın ve erkeklerin egzersiz saatlerinin birbirinden farklı olması gerekiyor. BBC’de yayınlanan habere göre, kadınlar sabah egzersizinde daha çok yağ yakarken erkekler gece egzersizinde daha etkili sonuçlara ulaşıyor. Hormonal farklılıklar, biyolojik saat, ve uyku döngüsü gibi etmenler kadın ve erkeklerin neden farklı zamanlarda farklı sonuçlar elde ettiğini açıklamakta rol oynuyor.

İKİ GRUP FARKLI SAATLERDE EGZERSİZ YAPTI

Araştırmada yer alan 25-55 yaşları arasındaki sağlıklı 30 erkek ve 26 kadın,12 haftalık bir programa katıldı. Esneklik ve dayanıklılığı ölçen programda farklı egzersiz türleri denendi. Bir grup sabah 8.30’da egzersiz yaparken, diğer grup aynı egzersizi akşam 6 ile 8 saatleri arasında yaptı.

TÜM DEĞERLERİ ÖLÇÜLDÜ

Araştırmacılar katılımcıların tansiyonu ve yağ oranlarının yanı sıra esneklik ve güç dengelerini ölçtü. 12 haftalık sürecin ardından tüm katılımcıların, egzersiz yaptıkları saat fark etmeksizin, genel sağlığının çok daha iyi bir duruma geldiği tespit edildi.

SONUÇLAR KADIN VE ERKEKLERDE FARKLILIK GÖSTERİYOR

Skidmore Üniversitesi’nde çalışan Doktor Paul Arcerio, “En iyi egzersiz zamanı, programınıza uyan ve iyi hissettiğiniz andır” dedi. Ancak kadın ve erkeklerin ideal egzersiz zamanlarının farklılık gösterebileceğini belirtti.

YAĞ YAKMAK MI KAS YAPMAK MI?

Dr. Arcerio, daha çok yağ yakmak isteyen kadınların sabah egzersiz yapması gerektiğini belirtti. Göbek-bel çevresindeki yağlar, karaciğer dahil iç organları çevrelediği için egzersiz saatine bu anlamda dikkat etmekte fayda var. Eğer kadınlar kas kütlesini artırmak istiyorsa akşam egzersizlerini tercih etmeliler.

ERKEKLER AKŞAM EGZERSİZ YAPABİLİR

Erkeklerin ise egzersiz yapma saatleri kadınlar kadar hassas değil. Ancak yapılan araştırmalar, akşam egzersizlerinin erkekler için nispeten daha ideal olduğunu gösteriyor.

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21/10/2022 13:44