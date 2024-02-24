Araştırmalar ortaya çıkardı... Uyuma şekliniz ilişkiniz hakkında ne söylüyor?

Uyku hem beden hem de zihin sağlığı açısından son derece önemli. Hatta pek çok sağlık uzmanı çeşitli uyuma pozisyonlarını kalp ya da mide sağlığı için öneriyor. Ancak yeni bir araştırma uyuma pozisyonlarının sadece sağlıkla ilişkili olmadığını, çiftlerin ilişkileriyle de ilgili olduğunu gösterdi.

İki bin Britanyalının katıldığı ankete göre; partnerinizle yatakta yatma şekliniz ilişkinizde kendinizi nasıl hissettiğinizi de gösteriyor.

Araştırma, sırt sırta yatan çiftlerin ilişkilerinde kendilerini güvende hissetme olasılıklarının daha yüksek olduğunu buldu. Ülkede en fazla tartışmayı ise kollarını ve bacaklarını uzatarak 'deniz yıldızı' yapan yüzde 8'lik kesim oluşturuyor.

Britanyalıların neredeyse dörtte biri ise gece boyunca partnerlerine hiç dokunmadıklarını itiraf ediyor. Aynı zamanda bu çiftler, ayda beş defa cinsel ilişki yaşarken, yakın olma olasılıkları da en düşük olanlar.

Buna karşılık, gece boyunca birbirine sımsıkı sarılan çiftlerin yüzde 11'i, diğer çiftlere göre ayda iki kattan fazla yakınlaşmaktan keyif alıyor.

Ayrıca araştırma; yatakta evcil hayvanıyla uyuyanların sakin ve mesafeli bir ilişkiye sahip olma ihtimallerinin en yüksek olanlar olduğunu ileri sürüyor.

İşte en çok tercih edilen uyku pozisyonları:

1. Sırt sırta uyuyanlar - Yüzde 39

2. Kaşık pozisyonunu tercih edenler - Yüzde 29

3. Hiç dokunmayanlar - Yüzde 24

4. Burun buruna uyuyanlar - Yüzde 13

5. Sarılanlar - Yüzde 11

6. Evcil hayvanlarıyla uyuyanlar - Yüzde 9

7. Sırt üstü, kolları ve bacakları açıp uyuyanlar - Yüzde 8

8. Tırtıl pozisyonu (Bir kişinin yorganın içinde kozaya sarılmış, diğerini yorgansız bırakmış şekilde uyuması) - Yüzde 8

9. Yatağın farklı uçlarında uyuyanlar - Yüzde 4