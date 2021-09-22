Araştırmalar Yıllarca Sürdü: Ay Uyku Kalitemizi Nasıl Etkiliyor?

İsveç’teki Uppsala Üniversitesi’nden bilim insanlarının yürüttüğü araştırma, insanların uyku kalitesinin Ay’ın döngülerinden etkilendiğini ortaya koydu. Araştırmacılar, erkeklerin uykusunun kadınlardan daha fazla etkilendiğini de tespit etti.

İsveç’teki Uppsala Üniversitesi’nden bilim insanlarının yürüttüğü araştırma, insanların uyku kalitesinin Ay’ın döngülerinden etkilendiğini ortaya koydu. Araştırmacılar, erkeklerin uykusunun kadınlardan daha fazla etkilendiğini de tespit etti.

Yeni bir çalışmada, İsveç'in Uppsala kentinde bilim insanları 850'den fazla kişinin uykusunu izledi ve polisomnografi ölçümlerini kullanarak bir gecede uykularının başlangıcını, süresini ve kalitesini tespit etti.

Kayıtlar birkaç yıl sürdü

Bu tek gecelik ölçümler, hem erkekler hem de kadınlar arasında birkaç yıl boyunca bireylerde kaydedildi.

Kaydedilen geceler, Ay döngüsünün farklı aşamalarında yapıldı.

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22/09/2021 19:15