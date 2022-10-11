Araştırmalara göre insanlar köpeklerini kişilik özelliklerine göre seçiyor

The Kennel adlı bir köpek kulübünün yaptığı bir araştırmaya göre, belli köpek cinslerini tercih eden insanlar aynı kişilik özelliklerini taşıyor.

16 popüler köpek cinsinin yer aldığı ankete 1500 köpek sahibi katıldı. Aynı köpek cinsine sahip insanların benzer özellikler gösterdiği ve sanılandan daha çok ortak yönü olduğu ortaya çıktı.

Jack Russel cinsi köpekleri sahiplenen insanların daha sadık olduğu belirtilirken Cocker Spaniel adı verilen köpek cinsine sahip insanların meraklı ve ailelerine bağlı kimseler olduğu ortaya kondu.

Golden Retrievers cinsine sahip insanların duygusal anlamda stabil bireyler olduğu, pozitif ve mutlu oldukları belirtildi.

Border Terrier cinsi köpek sahiplerinin ise çekici, dinamik ve hayat dolu oldukları öne çıktı.

Anket sonuçları, yeni şeyler deneyimlemeyi seven, risk alan ve çok çeşitli hobilere sahip bireylerin Whippets cinsi köpekleri olduğunu ortaya koydu.

Katılımcıların 3’te 2’si köpeklerini görünüşlerine göre seçtiklerini ya da kalbinden geçeni seçtiklerini dile getirdi.

Daily Mail’e konuşan Kennel Club adlı köpek kulübü “Birinin köpeğine bakarak o insan hakkında pek çok çıkarımda bulunabiliriz” açıklamasında bulundu.

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11/10/2022 09:22