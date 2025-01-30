Araştırmalara göre, uykunun REM evresine geçişte zorlanmak Alzheimer belirtisi olabilir

Bilim insanları, uykunun REM (hızlı göz hareketi) evresine geçmekte zorlanmanın Alzheimer hastalığının bir belirtisi olabileceğini tespit etti.

YAYIN TARİHİ:
ads ads ads
30/01/2025

Araştırmalara göre, uykunun REM evresine geçişte zorlanmak Alzheimer belirtisi olabilir

Bilim insanları, uykunun REM (hızlı göz hareketi) evresine geçmekte zorlanmanın Alzheimer hastalığının bir belirtisi olabileceğini tespit etti.

Science Daily’nin haberine göre, araştırmacılar yaş ortalaması 70 olan ve yarısına daha önce Alzheimer teşhisi konulmuş 128 kişiyi klinikte gözlemledi. Deneklerin beyin dalgası aktiviteleri, kalp atış hızları ve solunum düzenleri incelendi.

Denekler, uykuya daldıktan sonra REM evresine ulaşma sürelerine göre iki gruba ayrıldı. Ortalama 98 dakikadan kısa sürede REM evresine ulaşanlar “erken”, 193 dakikadan daha uzun sürede geçenler ise “geç” grup olarak sınıflandırıldı.

Araştırma sonuçlarına göre, REM evresine geç ulaşan kişilerin daha önce Alzheimer teşhisi almış olma ihtimalinin daha yüksek olduğu belirlendi.

Bilim insanları, uyku apnesi gibi rahatsızlıkların tedavi edilmesi ve aşırı alkol tüketiminden kaçınılması gerektiğini vurguladı. REM evresinin sağlıklı bir şekilde tamamlanmasının, beyin fonksiyonları açısından büyük önem taşıdığı ifade edildi.

Araştırmanın bulguları Alzheimer Derneği dergisinde yayımlandı.

YAYIN TARİHİ:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad ad
TAGS: Araştırmalara göre, uykunun REM evresine geçişte zorlanmak Alzheimer belirtisi olabilir
MANŞETLER

ABD'de askeri helikopter ile uçak çarpışarak düştü: İşte kuleyle pilotların son konuşması

HK DÜNYA

ABD'nin başkenti Washington'daki Ronald Reagan Havalimanı yakınlarında, piste yaklaşan bir yolcu uçağı Black Hawk model askeri helikopterle çarpıştı. American Airlines uçağında 64 kişinin olduğu, askeri helikopterde ise 3 askeri personelin bulunduğu açıklandı. Kule kayıtları, askeri helikopterin sivil uçak hakkında uyarıldığını gösteriyor ve ardından kaza meydana geliyor. Çarpışma Potomak Nehiri üstünde yaşandı ve CBS Televizyonuna göre, nehirden 18 kişinin cansız bedeni çıkarıldı. Havaalanı cuma gününe kadar uçuşlara kapatıldı.

HK YAŞAM

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.