Araştırmalara göre, uykunun REM evresine geçişte zorlanmak Alzheimer belirtisi olabilir

Bilim insanları, uykunun REM (hızlı göz hareketi) evresine geçmekte zorlanmanın Alzheimer hastalığının bir belirtisi olabileceğini tespit etti.

Science Daily’nin haberine göre, araştırmacılar yaş ortalaması 70 olan ve yarısına daha önce Alzheimer teşhisi konulmuş 128 kişiyi klinikte gözlemledi. Deneklerin beyin dalgası aktiviteleri, kalp atış hızları ve solunum düzenleri incelendi.

Denekler, uykuya daldıktan sonra REM evresine ulaşma sürelerine göre iki gruba ayrıldı. Ortalama 98 dakikadan kısa sürede REM evresine ulaşanlar “erken”, 193 dakikadan daha uzun sürede geçenler ise “geç” grup olarak sınıflandırıldı.

Araştırma sonuçlarına göre, REM evresine geç ulaşan kişilerin daha önce Alzheimer teşhisi almış olma ihtimalinin daha yüksek olduğu belirlendi.

Bilim insanları, uyku apnesi gibi rahatsızlıkların tedavi edilmesi ve aşırı alkol tüketiminden kaçınılması gerektiğini vurguladı. REM evresinin sağlıklı bir şekilde tamamlanmasının, beyin fonksiyonları açısından büyük önem taşıdığı ifade edildi.

Araştırmanın bulguları Alzheimer Derneği dergisinde yayımlandı.