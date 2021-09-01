Hakemli bilimsel dergi Personality and Individual Differences’ta yayımlanan araştırmada çevresel hassasiyetlere sahip kişilerin, potansiyel partnerler tarafından daha olumlu değerlendirildiği ortaya kondu.

ARZULANMA İHTİMALİ ARTTIRIYOR

Worcester Üniversitesi’nden Daniel Farrelly ve Wolverhampton Üniversitesi’nden Manpal Bhogal’ın da aralarında bulunduğu araştırmanın yazarları, “çevre dostu davranışların kişinin arzulanma ihtimalini artırabileceğini” söyledi.

Independent Türkçe’den Çağla Üren’in derlediği habere göre araştırmacılar ilk olarak Birleşik Krallık‘tan 157 heteroseksüel yetişkini çevrimiçi bir çalışmaya dahil etti. Çalışmanın katılımcılarına partner seçimiyle ilgili bir dizi varsayımsal senaryo sunuldu.

UZUN VADELİ İLİŞKİ İÇİN TERCİH SEBEBİ

Bazı senaryolarda partnerler çevreye duyarlı tasvir edildi. Bunlar arasında, “A kişisi her zaman atıklarını geri dönüştürülmesi ve yeniden kullanılabilmesi için ayırıyor” gibi senaryolar yer aldı.

Bazı senaryolarsa partnerleri çevreye duyarlı olmayan kişiler gibi tasvir etti. Bunun ardından katılımcılardan, her senaryodaki kişiyi kısa ve uzun vadeli bir ilişki için derecelendirmesi istendi.

Böylece erkeklerin ve kadınların, özellikle uzun vadeli ilişkiler için çevreye duyarlı davranışlar sergileyen kişilere daha fazla ilgi duyduğu anlaşıldı.

ÇEVRE DOSTU ALGISI

Daha sonra 307 heteroseksüel yetişkinin katıldığı bir deneyde de bir başka varsayımsal senaryo kullanıldı.

Bu senaryoda hayali bir anketör, katılımcılara çevresel alışkanlıklarıyla ilgili sorular yöneltiyordu. Hayali anketör için hoş görünümlü kadın ve erkeklerin fotoğrafları katılımcılara gösterildi.

Bunun sonucunda katılımcıların, çevresel hassasiyetlere daha çok önem verdiği ve çevre dostu gibi algılanmayı tercih ettiği ortaya çıktı.

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01/09/2021 21:11